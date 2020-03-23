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Toplu taşıma araçlarının elektronik tabelalarına " Birlikte Başaracağız" yazıldı

İstanbul'da faaliyet gösteren İETT ve Özel halk otobüsleri, korona virüsüne karşı mücadelede birlik ve beraber içerisinde olduğunu göstermek için tüm otobüslerin aynalarına ve elektronik tabelalarına " Birlikte başaracağız" sloganını yazdı.

23.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:40
Toplu taşıma araçlarının elektronik tabelalarına
İstanbul 'da faaliyet gösteren İETT ve Özel halk otobüsleri, korona virüsüne karşı mücadelede birlik ve beraber içerisinde olduğunu göstermek için tüm otobüslerin aynalarına ve elektronik tabelalarına " Birlikte başaracağız" sloganını yazdı.
İstanbul'da faaliyet gösteren İETT ve Özel Halk Otobüsleri, korona virüsün etkisini gösterdiği bu günlerde anlamlı bir adım attı. Korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına, tüm Türkiye ve İstanbul halkının moral ve motivasyonunu artırmak için İstanbul'da bulunan tüm otobüslerin ayna kısmına "Birlikte başaracağız " sloganını yazdı.
ŞOFÖR KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM
Özel Halk otobüsleri Esnaf odası başkanı Göksel Ovacık, "Bugün korona virüsünün Türkiye'de belirmesiyle beraber 13 gün oldu ve durum her geçen gün ciddileşiyor. Biz de İstanbul'daki özel halk otobüsleri olarak hem personelimizin sağlığı ve sıhhati hem de yolcularımızın sağlığı ve sıhhati için bir dizi önlemler alıyoruz. Türkiye'de çok güzel şeyler oldu. Sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onları buradan selamlıyoruz. Çok önemli bir iş yapıyorlar ama İstanbul'da da bizim halk otobüsü şoförlerimiz özellikle kimsenin yolda kalmaması için acil olarak işe gitmesi için veya başka bir şey için servislerimizde hiçbir aksaklık olmadan devam ediyoruz. Ben de buradan şoför kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediye başkanımız ile çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Onlar araçlarımızı büyük duraklarda dezenfekte ediyorlar. Biz de onlara destek olabilmek için geri kalan yerleri dezenfekte ediyoruz" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE OLARAK BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Özel Halk otobüsleri Esnaf odası başkanı Göksel Ovacık, "Bugün farkındalık oluşturmak çin bütün araçlarımızın aynalarına "birlikte başaracağız" yazısını yazdık. Bu da aslında bir moral, motivasyon. Biz bunu gerçekten yeneceğiz. Biz özel halk otobüsleri olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Zaten toplumun her kesimi birlikte beraberlikte hareket ederse bunu çok rahatlıkla çözebileceğimizi düşünüyorum. Biz İstanbul'un emrindeyiz. Zarar etmemize rağmen emrindeyiz. Çünkü bunu biz bir vatan borcu olarak görüyoruz. Biz İstanbul'un ekmeğini yiyoruz. Türkiye'nin kötü zamanlarında da yanındayız. Biz birlikte başaracağız ve buna inanıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan İETT ve Özel Halk otobüslerinde bulunan şoför ve yolcuların uygulamadan memnun olduklarını belirttiler.
(Aykut Zor - Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Türkiye, İETT, Güncel

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