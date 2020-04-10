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Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi'nde yangın

Karabük'te, Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:33
Karabük 'te, Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ergenekon Mahallesi Zonguldak Caddesi'ndeki otobüs durakları yanındaki Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu. Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi’nde yangın

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, İtfaiye, Güncel
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