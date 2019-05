Toplu taşıma personeline yüzde 45 zam

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark AŞ'de çalışan 785 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Demiryol-İş Sendikası ve Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) arasında 14 Ocak'ta başlayan TİS görüşmeleri, işçi ve işveren tarafının anlaşmasıyla sonuçlandı.UlaşımPark'ta çalışan 785 kişiyi ilgilendiren ve 2 yıllık dönemi kapsayan sözleşmeyle ücretlere ilk yıl için yüzde 45, ikinci yıl için ise yüzde 12 zam yapılması kararlaştırıldı.Ayrıca, çalışanlarına bir maaş ikramiye, her ay yakacak yardımı, her ay 3 çocuğa kadar çocuk yardımı, her yıl eylül ayında ilkokul, lise ve üniversitede okuyan çocuklar için eğitim yardımı ve işçinin kıdemine göre her bir yıl için emek zammı sosyal paket olarak verildi.Büyükakın'dan bayram öncesi ikramiye müjdesiPlajyolu Otobüs Garajı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şimdiye kadar yaptıkları tüm sözleşmelerde her zaman mevcut imkanlarla işçiler için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.Bugün imzalayacakları toplu iş sözleşmesinin ardından garajın işletme maliyetlerinin yüzde 90'ının personel giderlerinden oluşacağını belirten Büyükakın, "İnşallah burada daha çok yolcu taşıyacağız. Önümüzdeki süreçte toplu taşımayı iyileştireceğiz. Daha çok yolcu taşınacak, daha çok yolcu taşındığında da sizlere de pastadan daha fazla pay vereceğiz." diye konuştu.Büyükakın, zamlı maaş ve fark ödemeleriyle ilgili işçilere müjde vererek, "Toplu iş sözleşmesi farklarını bayram öncesi ödeyeceğiz. İkramiyeleri de ödüyoruz. Bütün bunları yapınca maaşlar da zamlı yatacak." ifadelerini kullandı."Kıdem tazminatıyla ilgili önümüze olumsuz bir şey getirmesinler"Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da şu anda gündemde kendileriyle ilgili kıdem tazminatı ve bireysel emeklilik başlıklarının olduğuna dikkati çekti.Kıdem tazminatının Türkiye'de 17 milyon çalışanı ilgilendirdiğini vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:"Her yerde bir ifadem var, bu şeklinden memnunuz. Almayanlarla ilgili bir çalışma yapılsın katkı sağlayalım. Onun dışında, bu ülkede asgari ücret alan 7 milyon insan var. Ortalama ücretimiz 3 bin - 3 bin 500 lira. Biz halimizden memnunuz ama kıdem tazminatıyla ilgili önümüze olumsuz bir şey getirmesinler. Sonra geri çekmek mecburiyetinde kalırlar."Atalay, bireysel emeklilik konusuna da değinerek, "Tamam bireysel emekliliği sistemi kursunlar, iyi işliyorsa isteyen katılsın ama zorla '2 bin 20 lirandan paranı kesiyorum, tasarruf ettiriyorum.' demesinler." ifadelerini kullandı.Kamuda 200 bin kişinin 6 aydır sözleşme beklediğini aktaran Atalay, onlarla ilgili sözleşmelerin de kısa zaman içerisinde olumlu sonuçlandırılmasını istedi.Konuşmaların ardından Büyükakın ve Atalay, toplu iş sözleşmesini imzaladı.