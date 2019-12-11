Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince ilçesinin muhtarlarıyla buluştu. Toplantıya Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Hasan Aydınlık ve Doğan Erol'un yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk ile ilçe belediyesinin yetkilileri de katıldı. Muhtarlarla olan birlikteliğinde konuşan Başkan Büyükakın, "Sahada yaptığımız tespitlerle birlikte vatandaşlarımızın taleplerinin hangilerinin sırasıyla daha önemli olduklarına da muhtarlarımızla birlikte karar veriyoruz. Bunun için muhtarlarımızla birlikte yakından çalışıyoruz" dedi.

"SİSTEMİ YENİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Muhtarların talepleriyle yakından ilgilenen ve Derince'nin altyapı ve üst yapısıyla alakalı genel bir çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, toplu taşıma sistemini yenilemeye çalıştıklarını dile getirerek, "Kocaeli, il sınırlarında Büyükşehir olmadan önce 44 tane belediye vardı. Bu nedenle geçmişte verilmiş haklar var. Şimdi bu toplu taşıma sistemini yenilemeye çalışıyoruz. Bayağı bir mesafe kat ettik. Bir yere kadar geldik. Bu ay meclise de protokol yapma yetkisi için yazı yazacağız" ifadesini sarf etti.

"BİR OMURGA HATTININ KURULMASI ÇOK ÖNEMLİ"

"Bu yeni sistemle omurga bir hat oluşturalım istiyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İleride yapılacak olan metro hattına zemin teşkil edecek bir hat olsun, tramvaya aktarmalar olsun istiyoruz. Bakınız kentin tamamından gelerek İzmit merkezinden geçen toplu taşıma aracı sayısı 750'dir. Bunların hepsinin bu bölgeden geçmesine gerek yok. Bu durum trafikte yoğunluğa yol açıyor.Bu kurulacak omurga hat ile birlikte mesafeye göre ücretlendirme, aktarma, indi bindi fiyatlaması, abonman ile toplu taşımanın daha cazip hala gelmesini sağlayacağız. Bu omurga hattının kurulması bu bakımdan çok önemlidir" vurgusu yaptı. Derinceli muhtarlarla olan toplantı yapılan görüş alışverişinin yanı sıra talep ve önerilerin ardından sona erdi.