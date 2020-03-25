Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Toplu taşımada ayakta yolcu alımı engelleniyor - Haberler

Toplu taşımada ayakta yolcu alımı engelleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü korona virüs'le (COVID-19) mücadele kapsamında vatandaşların sosyal izalasyon kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımı engelleniyor.

25.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:19
Toplu taşımada ayakta yolcu alımı engelleniyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü korona virüs'le (COVID-19) mücadele kapsamında vatandaşların sosyal izalasyon kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımı engelleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde bölgesel olarak başlayan ve kısa süre içinde küresel bir salgın haline dönüşerek dünyayı etkisi altına alan korona virüs kapsamında tedbir ve önlemler artırılırken, Türkiye de enfeksiyonun yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge gereğince, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde şehir içinde vatandaşa toplu ulaşım hizmeti veren araçlarda ayakta yolcu alımının önüne geçiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlere Büyükşehir Belediyesi 60 kişilik ekibiyle destek vererek vatandaşın daha huzurlu bir yolculuk yapmasını sağlamayı amaçlarken enfeksiyonun bulaşma riski de azaltılıyor.

Öte yandan tıp dünyası tarafından sık sık dile getirilen sosyal mesafe kavramı, salgının enfekte olmuş bir insan öksürüğünden havaya saçılan virüs yüklü zerreciklerle kolaylıkla bulaşmasından dolayı bu önlem hayati önem taşıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu Haberler
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu
Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:38: Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor - Haber 13:38: 6 bin çöp konteynırı dezenfekte edildi - Haber 13:38: Niğde'de firari hükümlü piknik yaparken yakalandı - Haber 13:38: Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 13:38: Ünlülerden "Nice Sağlıklı Nesiller" için Yeşilay'a destek - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:46: Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler