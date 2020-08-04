Toplu taşımada maske denetimi

ADANA'da artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için uygulanan maske takma zorunluluğunun ardından, polis kent genelindeki toplu taşıma araçlarında denetim yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için getirilen maske takma zorunluluğuyla ilgili denetim yaptı. Atatürk Caddesi üzerinde yapılan uygulamalarda polis ekipleri, toplu taşılma araçlarını durdurarak yolcuların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları söyledi. Ayrıca polisler, şöförlere kurallar hakkında bilgiler verdi. Yapılan denetimlerde 451 toplu taşıma aracı kontrol edilirken, maske takmayan 30 kişiye 900 lira idari para cezası kesildi. Ekipler, maskesiz yayaları da uyararak maskelerini takmalarını istedi.