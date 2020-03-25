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Toplu taşımada 'sosyal mesafe'ye dikkat çekiliyor

Korona virüs salgınına karşı tramvaylar ve otobüslerde birçok tedbir alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ile seyahat etmek zorunda kalan vatandaşların sağlığına büyük önem veriyor.

25.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:41
Toplu taşımada 'sosyal mesafe'ye dikkat çekiliyor

Bu kapsamda araçların tamamına el dezenfektanları yerleştirilirken, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda da görseller ile uyarılıyor.

Eskişehir 'de Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planı'nı kararlılıkla uygulayan Büyükşehir Belediyesi, büyük risk oluşturan toplu taşımalarda önlemleri arttırmaya devam ediyor. İç İşleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile araçların kapasitesinin yarısından fazla yolcu bulundurulmayan tramvaylar ve otobüslerde vatandaşlar sosyal mesafe konusunda koltuklara asılan duyurular ile uyarılıyor. Tramvaylarda iki kişinin yan yana oturmaması için koltukların yarısına "Lütfen sağlığınız için bu koltuğa oturmayınız. Mesafenizi koruyunuz!" uyarıları asıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların araçlara binerken ve inerken el dezenfektanlarını mutlaka kullanmaları gerektiği konusunda da uyarılar yapıldığını ifade ettiler.

Araç içlerinde ve duraklarda korona virüs ile bilgilendirici duyuruların asıldığını ifade eden yetkililer, yolcu sayılarında %80'e yakın azalmalar olduğunu belirterek 'Evde Kal' çağrılarına uyan Eskişehirlilere teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Eskişehir, Güncel

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