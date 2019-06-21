21.06.2019 14:59
Haberler » Güncel » Haber

Toplu taşımada ücretsiz aktarma dönemi

Toplu taşımada ücretsiz aktarma dönemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma hizmetlerinde hayata geçirilen ücretsiz aktarma hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma hizmetlerinde hayata geçirilen ücretsiz aktarma hizmeti vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Toplu taşıma hizmetlerinde yapılan indirim uygulamaları ile vatandaşlara büyük kolaylık sunarken, aynı zamanda ekonomik kazanç sağlayacak hizmetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, bir diğer kolaylık olan ücretsiz aktarma hizmeti ile Mersin halkının ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyor. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarında kullanılmakta olan elektronik ücret sisteminde akıllı kart biniş uygulaması ile şehir içi hatlarında ilk binişlerden 5 dakika sonra aynı hattı kullanmamak kaydıyla ikinci binişlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Yanlış otobüse binen ya da gideceği yönde iki hat kullanması gereken vatandaşlar, ulaşmak istedikleri yere kent kartı ilk kullanımdan 5 dakika sonra olmak şartıyla 45 dakika içerisinde ücretsiz olarak istedikleri hatlardan faydalanabiliyor. Tarifeli hatlar ise ücretsiz aktarma hizmetine girmiyor. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:48 Mardin'de 47 kaçak trafo ele geçirildi
15:48 Yenişehir'de göz nuru sergisi
15:47 Ortaokul öğrencilerinden şehitler için duygusal klip
15:47 İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BARZANİ GÖRÜŞMESİ (1)
15:47 Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede
15:47 Erzincan'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
15:47 YALOVA JANDARMA GENEL KOMUTANI'NDAN YALOVA'DA DENETİM