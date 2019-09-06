Haberler» Güncel» Haber

Toplu taşımaya eğitim dönemi düzenlemesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 9 Eylül Pazartesi günü açılacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi toplu taşımada yapılan düzenlemeler açıklandı.

06.09.2019 16:41 Toplu taşımaya eğitim dönemi düzenlemesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 9 Eylül Pazartesi günü açılacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi toplu taşımada yapılan düzenlemeler açıklandı.

Yeni düzenlemelerle ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "9 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Belediye otobüslerimiz kış dönemi hareket saati uygulamasına başlayacak. Okulların açılması sebebiyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına hatlarda çalışan araç sayılarını ve düzenlenen sefer sıklığını artırıyoruz. Bu bağlamda 1, 4, 19K, 21K, 22K, 26 numaralı hatlarımızın hareket saatlerinde 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak şekilde değişiklikler yapılmıştır. Vatandaşlarımız belediye otobüsleri hareket saatlerine belediyemizin internet adresinden veya SAKUS mobil uygulamasından daha detaylı ulaşılabilir" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:58   Yamula patlıcanı tanıtım günleri
19:56   Aydın didim'de makilik alanda yangın
19:56   Türkiye-Andorra maçına doğru
19:54   "Çevreci Komşu Kart" kazandırdı
19:53   Didim'de makilik alanda çıkan yangında iki kaplumbağadan biri kurtarıldı
19:53   Çanakkale bozcaada'da 20'nci kültür, sanat ve bağbozumu festivali başladı
19:52   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı