Toplu taşımaya termal kameralı drone ile havadan takip

Toplu taşımaya termal kameralı drone ile havadan takipYALOVA - Korona Virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yüzde 50 doluluk ve sosyal mesafe şartı getirilmesi üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Denetimde termal kamera taşıyan drone de kullanıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü toplu taşıma araçlarına getirilen yüzde 50 doluluk ve yolcular arası sosyal mesafe şartını denetledi. Araçları durduran trafik ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda bilgilendirdiler. Öte yandan araçlara korona virüsü tedbirlerini içeren afişler de asılarak halkın daha fazla bilgilendirilmesi için adım atıldı.Bu esnada denetimlerde termal kameralı drone da kullanıldı. Yapılan denetimlerde araç içerisindeki yolcuların ve o esnada çevreden geçen vatandaşların da vücut ısılarını an be an takip etti. Yalova Emniyet Müdürlüğü bu denetimlerin bundan sonra da periyodik olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA