Toplu tecavüz iddiasında bulunan İngiliz kadın turist, diplomatik kriz çıkarmıştı! Suçlu bulundu

Yaz mevsiminden bu yana dünyayı çalkalayan ve uluslararası bir krize dönüşen 'toplu tecavüz' vakasında, İngiliz turist için bugün son söz söylendi.

Olay gerçekleştiğinde 19 yaşında olan İngiliz turist, Güney Kıbrıs Rum kesiminde bir eğlence merkezinde 12 İsrailli erkeğin tecavüzüne uğradığını iddia ederek polise suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaya göre, askere gitmeden önce kutlama yapmak amacıyla 12 kişilik İsrailli gençten oluşan arkadaş grubu, Ayia Napa'ya gelmiş ve bir mekanda eğlenirken, İngiliz turist kızla tanışmıştı.

TOPLU TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Turist kadın ile 12 genç bir otele geçmişti. Otelde erkeklerle birlikte olan genç kadın, polise giderek, 'toplu tecavüze uğradım' diyerek şikayette bulunmuştu.

İngiliz kadın, tecavüz şikayetinde bulunduğu sırada polise verdiği ifadede şunları söylemişti:

"Çocuklardan bazılarını tanıyordum. Fakat odaya gittiğimde hepsi sarhoştu. Etraf çok karışıktı. Gece birden sonra olanları hatırlamıyorum. Tanımadığım bir sürü erkek bana tecavüz etti. En az 12 yüz gördüğümü hatırlıyorum. Vücuduma zarar verdiler. Bir süre sonra bayıldım. Ardından beni serbest bıraktılar. Arkadaşlarımın yanına gittim. Beni yarı çıplak bir şekilde hastaneye götürdüler."

"GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDEYDİ"

Kadının arkadaşlarından biri İngiliz medyasına konuşup şunları söylemişti:

"Arkadaşımızı bulduğumuzda gözyaşları içerisindeydi. Adamlardan bir tanesi ile birlikte olmayı kendisinin istediğini, diğerlerinin ise bir anda üzerine atladıklarını anlattı. Onu sıkıştırmışlar ve sırayla tecavüz etmişler. Vücudu yaralar içindeydi."

Kadının başka bir arkadaşı ise olay sonrası, "Arkadaşımızı gördüğümüzde çok kötü durumdaydı. Bazı kıyafetlerini üzerine geçirmeye çalışıyordu." açıklamasında bulunmuştu.

İSRAİL HÜKÜMETİ OLAYI YAKIN TAKİBE ALMIŞTI

Olay üzerine gözaltına alınan 12 İsrailli turist mahkemeye çıkarılmıştı. İsrail hükümeti de olayı yakın takibe almıştı. Bazıları 18 yaşından küçük olan erkeklerin hiçbiri başından beri suçlamayı kabul etmemişti.

İngiliz medyası, otel odasındaki toplu cinsel ilişkinin erkekler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındığını bildirmişti. Söz konusu kayıtta arkadaki gülüşmeler dikkat çekiyordu.

TECAVÜZE UĞRAMADIĞINI İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürüten polis, elindeki bulguları genç kızın önüne koyduğunda şoke edici bir cevap almıştı. Genç kadın, gençlerin tecavüzüne uğramadığını, kendi isteği ile birlikte olduğunu itiraf etmişti.

Genç kadın, polise verdiği ifadesinde, "İsrail kökenli gençler beni odalarına davet etti. Gençlerle birlikte olduğumuz anlarda beni bazı gençler görüntülemeye başladı. Buna öfkelendim. Bunun üzerine polise giderek böyle bir şikayette bulundum" demişti.

Reuters muhabirlerine konuşan bir polis memuru, Pambos Napa Rocks Hotel'deki vakıayla ilgili "İşin içerisinde hiçbir zaman tecavüz yoktu." ifadesini kullanmıştı.

ÜLKELER ARASI DİPLOMATİK KRİZ YARATTI

Olay ülkeler arasında diplomatik kriz yaratırken genç kadının bir yıl kadar hapis cezası ile yargılanılmasına karar verilmiş, ardından kefaletle serbest bırakılmasının ardından duruşma 2 Ekim'e ertelenmişti.

Genç kadının 2 Ekim'de görülen duruşmasında da, İsrailli erkeklerin kendi aralarındaki mesajlaşmaları mahkemeye sunulmuştu. Mesajlarda İsrailli erkeklerin, 19 yaşındaki genç kadınla grup olarak ilişkiye girmeyi, ona kötü ve agresif bir şekilde davranmayı planladıkları ortaya çıkmıştı.

Mahkemede erkeklerin birbirleriyle olan konuşmaları ve sesli mesajları da dinletildi. "Onu bu gece fena benzeteceğiz" şeklindeki mesajlar duruşma salonunda rahatsızlık yaratmıştı.

İsrailli erkeklerin, kadınla ilişkiye girme planlarını rahatsız edici derecede detaylandırdığı mesajları dinleyen İngiliz genç kız, panik atak krizi geçirmişti.

Hakim Michalis Papathansidu, gözyaşlarını tutamayan genç kadına sakin olmasını ve yerine oturmasını söylemişti. Duruşmaya annesi ve iki arkadaşıyla birlikte gelen genç kadını, yanında oturan çevirmeni teselli etmişti.

GENÇ KADIN SUÇLU BULUNDU

Bu sabah görülen duruşmada İngiliz turist, altı ay önce yaşanan olayla ilgili yalan ifade verdiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

Yabancı haber ajanslarının "son dakika" olarak duyurduğu haberde, insan hakları gruplarının da yakından takip ettiği duruşmanın sonuçlandığı ve genç kadının suçlu bulunduğu bildirildi.

Karara tepki gösteren Kıbrıslı kadın örgütleri ise, 'Tecavüzcü sensin' yazılı pankart açtı ve ağızlarını bantladı.

Temmuz ayının ortasında meydana gelen olay sırasında 19 yaşında olan kadın, polis sorgusunda yanında avukatının bulunmadığı süre içerisinde tecavüz suçlamasını geri çektiğini söylemişti.

Ancak savcılar ve mahkeme, genç kadının bu iddiasını geçerli bulmayarak İsrailli erkekleri değil, yalan beyanda bulunan kadını suçlu buldu.