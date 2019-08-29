Toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta ücretsiz

Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ücretsiz olarak yararlanacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler 30 Ağustos Cuma günü tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde devam edecek ve ücretsiz olarak hizmet verecek.

BAZI HATLARDA MEVCUT TARİFE DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark, 30 Ağustos Cuma günü tramvay ve otobüslerin vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. UlaşımPark A.Ş. tarafından yapılan açıklamada İzmit – Kartal güzergâhında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250 ile 250G ve mavi bayraklı sahillere giden 800C-800K mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek. 30 Ağustos Cuma günü ücretsiz hizmet verecek olan hatların ''resmi tatil günleri'' sefer saatlerine göre çalışacağı belirtildi. Resmi tatil günleri sefer saatlerine dâhil olmayan hatlar ise 200 – 250C – 305 – D1 ve 800CK hatları olarak belirtildi.