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Toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı (3)

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan tedbirlerin genişletilmesiyle İstanbul'da da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma kuralına uyduğu görüldü.

04.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:57
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan tedbirlerin genişletilmesiyle İstanbul'da da otobüs, metro, Marmaray , metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma kuralına uyduğu görüldü.
Alınan karar sonrası Üsküdar-Çekmeköy metrosu istasyonu, Kadıköy Rıhtım İETT peronları, tramvay durakları, Söğütlüçeşme ve Cevizlibağ metrobüs ile Marmaray istasyonlarında maske kontrolü yapıldı.
Vatandaşların genel olarak vatandaşların kurala uyduğu gözlenirken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. İETT ve Metro AŞ'ye bağlı peronlarda maskesi olmayan vatandaşlara görevliler maske verdi.
Marmaray'da ise maskesi olmayan vatandaşlar dışarıda bulunan büfe ve seyyar satıcılardan maske satın aldı.
En işlek metrobüs duraklarından Cevizlibağ metrobüs istasyonunda bekleyen güvenlik görevlileri de maskesiz yolculara ücretsiz maske dağıttı.
Cevizlibağ tramvay durağında da maskesiz yolculara girişte görevliler tarafından maske dağıtımı yapıldı.
Araç bekleyen bazı yolcuların ise zaman zaman maskelerini çıkardığı görüldü.
"Vatandaşlarımızın genel olarak kurallara uyduğunu görüyoruz"
Yeni tedbirleri yerinde incelemek için Kadıköy'de bulunan İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kararların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla stoklarında bulunan tüm maskeleri İstanbul'da toplu ulaşımı kullanan vatandaşlara dağıtma kararı aldıklarını söyledi.
Bu sabahtan itibaren metro, metrobüs, Şehir Hatları, yoğun olan otobüs peronlarında yolculara maske dağıtımına başladıklarını ifade eden Kolukısa, "Bizler de Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu üyelerimizle birlikte maske dağıtım faaliyetlerini yerinde incelemek için Kadıköy peronlarına ve Söğütlüçeşme metrobüs istasyonuna geldik. Vatandaşlarımızın genel olarak kurallara uyduğunu görüyoruz. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıtıyor ve kendilerini Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilgili de bilgilendiriyoruz." şeklinde konuştu.
"Yolcu sayısı koronavirüs öncesine göre yüzde 90 azaldı"
Aynı zamanda tüm taşıma araçlarını her gece dezenfekte ettiklerini bildiren Kolukısa, aynı zamanda yoğun peronlarda da 14 ayrı ekiple araçlarda ilave dezenfekte işlemleri yaptıklarını dile getirdi.
Toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeyi korumak için de önlemler aldıklarını belirten Kolukısa şöyle konuştu:
"Şu an itibariyle yolculuk sayımız koronavirüs salgınından önceki döneme göre yüzde 90 oranında azaldı. Toplu taşıma anlamında pik saat dediğimiz yolcuların yoğun olduğu saatlerde herhangibi bir sefer azaltımına gitmedik. Sadece yoğun olmayan saatlerde yüzde 90 yolcu azalması rağmen yüzde 19 civarında toplu taşıma araçlarında düzenleme yapıldı. Araçlarımızda yüzde 60 oranında konfor artışı sağladık. İçişleri bakanlığımızın kararnamesi araç ruhsat kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu alınması şeklindeydi. Sayın başkanımızın emriyle biz 5 puan da İBB olarak üzerine ekleyip maksimum yüzde 45 yolcu yoğunluğuyla taşıma yapıyoruz. Ola ki duraklarda yolcumuzun duraklarda kaldığı durumlar için yaklaşık 100'e yakın aracımızı hat başı ve hat ortalarında bekletiyoruz. Şoförlerimiz filo merkezlerine bilgi vererek oradaki boş araçları hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine yönlendiriyor." Toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı (3)

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaray, Güncel

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Toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı (3)
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