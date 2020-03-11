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Toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda dezenfekte çalışması yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, toplu ulaşım araçları ve otobüs duraklarındaki rutin temizlik işlerini yoğunlaştırdı.

11.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:28
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, toplu ulaşım araçları ve otobüs duraklarındaki rutin temizlik işlerini yoğunlaştırdı.
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, kent merkezindeki 2 bin kapalı durağı temizleyerek, dezenfekte gerçekleştiriyor.
Toplam 8 kişilik iki ekip, durakların daha hijyenik olması için iç ve dışını köpükle yıkıyor, dezenfektan ilaçlarla temizlik yapıyor.
Belediyeden 16 kişilik ekip de 32 tramvay ve rotasyona göre sefere çıkan toplu ulaşım araçlarında her gün son seferlerinin ardından kapsamlı şekilde iç ve dış temizliklerini yapıyor.
Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla araçların dış yüzey, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor.
Gün içinde çok sayıda kişinin kullandığı toplu ulaşım araçları dezenfekte edilerek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi hedefleniyor. Tramvay ve otobüslerin, her sabah temiz ve hijyen bir şekilde sefere çıkmasına önem veriliyor.
Öğrenci servislerinin de temizliğine başlandı
Broşürler dağıtılarak ve sosyal medya hesapları kullanılarak virüsten korunma yöntemleri anlatılıyor, farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Büyükşehir Belediyesinin, hizmet binasına da el temizliği için dezenfektan üniteleri yerleştirildi.
Antalya Servisçiler Odası koordinasyonunda öğrenci servislerinin temizliğine başlandığı bildirildi. Toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda dezenfekte çalışması yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

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