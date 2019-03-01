Toplu Ulaşım Tercih Sebebi Olacak

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaları devam eden raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu ve ilave yeni hatlarla toplu taşımanın çok cazip hale geleceğini ve vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıkmaya gerek duymayacağını söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bereket sofrasında bu sabah Beyazıt Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah namazını Bereket Camii'nde kılan Başkan Aktaş, sabah kahvaltısını da vatandaşlarla birlikte yaptı. Sıkıntıları ilk ağızdan dinlemek ve yerinde görmek için İnegöl ilçesinde 15 yıl önce başlattığı uygulamayı Bursa'da da sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, vatandaşların dile getirdiği istek ve talepleri de dikkatle dinledi.Cami lokalindeki kahvaltının ardından mahalle sakinlerine seslenen Başkan Aktaş, Bursa'nın en önemli sorunu olan trafik ve ulaşımla ilgili olarak köklü çözümler ürettiklerini söyledi. Hazırladıkları ulaşım master planı doğrultusunda çalışmalara başladıklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Sizler evinizde uyurken biz gece saat 01.00 ile 05.00 arasında raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu için çalışıyoruz. Yaklaşık 120 milyonluk bu yatırımla sefer bekleme süreleri 3.75 dakikadan 2 dakikaya düşecek. Halkımızı daha konforlu, kaliteli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacağız. Sadece bu çalışma ile günlük 287 bin olan yolcu sayımız 460 bine çıkacak. Bunun yanında Üniversite hattını Görükle Kızılcıklı Başköy'e kadar uzatıyoruz. Emek Hattını şehir hastanesine ulaştıracağız. T2 Hattını Kent Meydanına doğru 1200 metreden yer altına alarak ana sisteme entegre edeceğiz. Bunun yanında Cumhurbaşkanımız müjdesini verdi 28.8 kilometrelik Gürsu, Yıldırım Osmangazi ve Nilüfer'den Çalı'ya uzanacak, tamamen yer altından gidecek hattımızla birlikte günlük yolcu sayımızı 1 milyon 100 bine çıkaracağız" diye konuştu.Bursa'da ulaşım sorununun tek çözümünün toplu taşıma kültürünün yaygınlaşması olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "2017'de nüfusumuz 30 bin artarken, motorlu araç sayısı 51 bin arttı. 2018'de ise nüfusumuz 58 bin, motorlu araç sayısı ise 75 bin arttı. Yani trafiğe çıkan motorlu araç sayısı, nüfusumuzdan daha fazla artıyor. Dolayısıyla bizim trafiği rahatlatmamız için toplu ulaşım kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Raylı sistemde devam eden çalışmalarımız ve yeni yapacağımız hatlarla vatandaşlarımıza öyle imkanlar sunacağız ki, artık halkımız kendi otomobiliyle trafiğe çıkmak yerine toplu ulaşımı tercih edecek. Toplu ulaşım daha cazip olacak" dedi. - BURSA