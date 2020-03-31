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Toplu ulaşımda akşam yoğunluğu

KORONAVİRÜS ile mücadele önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yarı kapasite ile yolcu taşınmasına ilişkin yayımlanan genelgeye rağmen yolcuların dün akşam birbirlerine yakın şekilde yolculuk etmesi kameraya yansıdı.

31.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:41
Toplu ulaşımda akşam yoğunluğu

KORONAVİRÜS ile mücadele önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yarı kapasite ile yolcu taşınmasına ilişkin yayımlanan genelgeye rağmen yolcuların dün akşam birbirlerine yakın şekilde yolculuk etmesi kameraya yansıdı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda "seyrek oturma" düzenine geçildi. Ancak seferlerin azaltılması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

Dün akşam Avcılar 'dan Şirinevler'e kadar metrobüs ve buradan da Zeytinburnu'na kadar tramvay ile yolculuk yapan DHA muhabiri toplu taşıma araçlarındaki son durumu görüntüledi. Beylikdüzü'nden gelen veya Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme'ye hareket eden metrobüslerde yan yana bulunan iki koltuktan birinin boş bırakıldığı, yolcuların tamama yakınının yolculuklarını oturarak genelgeye uygun yaptıkları görüldü.

BEYLİKDÜZÜ YÖNÜ YOĞUN

Ancak ters yönde Beylikdüzü veya Avcılar'a dönenlerin fazlalığı nedeniyle akşam yoğunluğunun etkisi ile ayakta yolcu sayısının fazla olduğu zaman zaman bir koltuğun boş bırakılması kuralına uyulmaması kameraya yansıdı. Kısa aralıklarla bu hattan geçen metrobüslerde şoförlerin bulunduğu ön taraftaki metrobüs kapılarının açılmamasının da etkisiyle yolcuların aracın özellikle orta kapısından inip bindiği bu sırada 'Sosyal mesafe'ye uyulmadığı göze çarptı.

TRAMVAYDA DURUM

Atatürk Havalimanı ile Yenikapı arasında sefer yapan tramvaylarda ise metrobüslerin aksine bir koltuğun boş bırakılması kuralına genellikle uyulmadığı bazı yolcuların yanlarına başka bir yolcunun gelmesinden rahatsız olarak ayağa kalkarak yolculuklarını ayakta sürdürdüğü sürüldü. Tramvayı beklerken birbirlerinden olabildiğince uzak duran yolcular araç içerisinde aynı özeni göstermedi. Havalimanı-Yenikapı hattındaki tramvay yolcularının büyük bölümünün maske veya eldiven kullanmadığı da görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avcılar, Güncel
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