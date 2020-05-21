TOPLU ULAŞIMDA DÜN EN YOĞUN GÜN OLDU

İSTANBUL'da toplu taşıma araçlarını kullananların sayısında artış yaşanmaya başladı.

21.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:41
İSTANBUL'da toplu taşıma araçlarını kullananların sayısında artış yaşanmaya başladı. 8 Nisan'da yüzde 88 düşen toplu taşımayı kullanım oranı, 20 Mayıs'ta artış gösterdi. Salgın öncesi yaklaşık 7,5 milyon kez geçiş yapılan toplu ulaşım araçlarında dün bir milyon 884 bin geçiş yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri toplu ulaşım araçlarının kullanımı ile ilgili verileri açıkladı. Bilim insanlarının ve yetkililerin salgın hastalıkla ilgili olarak yaptıkları uyarılar üzerine, 11-18 Mart tarihleri arasında toplu ulaşım kullanım oranında ilk etapta yüzde 61,5'lik bir düşüş yaşanmıştı. Uyarı ve çağrıların devam etmesiyle toplu ulaşım araçlarını kullanım oranında düşüş devam etti ve düşüş 8 Nisan'da düşüş yüzde 88,1'e ulaştı.
Ancak daha sonraki tarihlerde toplu ulaşım araçlarını kullanım arttı. Son verilere göre, yüzde 88,1 oranında düşen toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı dün yüzde 24,9 oldu. Korona salgın hastalık öncesinde 7 milyon 553 bin 147 geçişin yapıldığı toplu ulaşım araçlarından, 20 Mayıs'ta bir milyon 884 bin 291 geçiş yapıldı. 8 Nisan'da toplu ulaşım araçlarından geçiş sayısı 895 bin 958'e düşmüştü. TOPLU ULAŞIMDA DÜN EN YOĞUN GÜN OLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haber

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