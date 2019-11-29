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Toplu ulaşımda gece seferlerine kış düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım gece seferlerinde kış düzenlemesi yaptı.

29.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:00Toplu ulaşımda gece seferlerine kış düzenlemesi
Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım gece seferlerinde kış düzenlemesi yaptı. Uygulama ile saat 23.00'de gece seferlerine başlayan araçlar 60 dakikalık sefer aralıklarıyla, kalkış ve varış noktalarından çift yönlü olarak hareket edecek. Araçlar saat 03.00'da son seferlerini yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı toplu ulaşımda gece seferlerinde kış uygulamasına geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kent içi toplu ulaşımda vatandaşların mağdur olmaması için gece seferlerimiz kış aylarında da sürecek. Vatandaşlara kolaylık sağlayan gece seferleri Antalya'nın dört bir yanına ulaşım sağlıyor. UKOME'nin aldığı karar ile saat 23.00'de gece seferlerine başlayan araçlar kış boyunca 60 dakikalık aralarla sefere çıkacak. Kalkış ve varış noktalarından çift yönlü olarak hareket eden araçlar saat 03.00'da son seferlerini yapacak" dedi.

Yolcu yoğunluğuna göre gece seferleri hatlarında da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda Varsak- Sarısu güzergahında hizmet sunan VS18 hattı kaldırılarak yerine 44 km'lik Varsak-Fakülte hattı VF01 çalışmaya başladı. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren UKOME yoğun istek üzerine Lara- Fakülte arasında çalışan LF10 hattını da yeniden gece seferlerine ekledi. Yoğun olarak kullanılan 58.7 kilometrelik Konyaaltı- Lara hattı KL08 ile Otogar-Havalimanı arasında 7/24 çalışan 50.9 kilometrelik 600 hattı da kesintisiz ulaşım sunmaya devam edecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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