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TOPLU ULAŞIMDA "GÜVENLİ MESAFE" DÜZENİ

İSTANBUL'da toplu ulaşımda koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere yenileri eklendi.

24.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:12
İSTANBUL'da toplu ulaşımda koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere yenileri eklendi. Güvenli mesafe için bazı koltuklar boş bırakılacak, koltuklara bilgilendirici çıkartmalar yapıştırılacak. Metrobüslerin ön kapıları biniş ve inişlere kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), otobüs, metrobüs, minibüs ve raylı sistem araçlarında güvenli mesafenin korunması için ek tedbirler aldı. Yoğunluğun olduğu saatlerde sefer sayısı artırılarak, araç içinde bulunan yolcu sayısı düşük tutulmaya çalışılacak.
İçişleri Bakanlığı, tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ile ilgili genelgesine dikkat çekilen İBB açıklamasında, toplu ulaşımda yüzde 70'lere varan yolcu düşüşü olduğu belirtildi. Buna karşın sabah ve akşam saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için ek seferler konacağı vurgulandı.
İETT otobüslerinde, şoför ve yolcu temasını engellemek amacıyla şoför kabini üretimi işleminin devam ettiği, araçlara yolcuları bilgilendirici afişler asılacağı belirtilen açılamada daha sonra şöyle denildi: "Boş bırakılması gereken koltuklara bilgilendirici çıkartmalar yapıştırılacak. Araç içi anonslarla da düzenleme halka duyurulacak. Öte yandan, metrobüs hattındaki araçların ön kapıları biniş ve inişlere kapatıldı. Sürücü ve yolcuların güvenli mesafede yolculuk yapmaları amacıyla başlatılan uygulamada, araç içinde şoförün arkasındaki ilk sıra koltuklar da kapatıldı. Metro ve tramvaylara yarından itibaren 'Sosyal Mesafeni Koru' afişleri asılacak. Boş bırakılması gereken koltukların üstüne de uyarı içeren çıkartmalar yapıştırılacak."
MİNİBÜS VE DOLMUŞLARA DENETİM
İBB Zabıta ekipleri, minibüs ve dolmuş hatlarında 'güvenli mesafe' denetimlerine başladı. Dolmuş hatlarında da yolcu sayısının azaldığı gözlendi. İBB Zabıtası, denetim çalışmalarına özellikle sabah ve akşam saatlerinden devam edecek.
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TOPLU ULAŞIMDA ’GÜVENLİ MESAFE’ DÜZENİ

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Araç, Güncel

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TOPLU ULAŞIMDA "GÜVENLİ MESAFE" DÜZENİ

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