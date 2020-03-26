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Toplu ulaşımda 'güvenli mesafe' düzenine uymayan yandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında güvenli mesafeyi aşarak kurallara uymayan 30 araç şoförüne cezai işlem uyguladı.

26.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:51
Toplu ulaşımda 'güvenli mesafe' düzenine uymayan yandı
Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında güvenli mesafeyi aşarak kurallara uymayan 30 araç şoförüne cezai işlem uyguladı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüsü tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren bir genelge yayınlanmıştı. Van'da şehiriçi toplu ulaşımda yüzde 70'lere varan yolcu düşüşü yaşanmasına rağmen sabah ve akşam saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de ek tedbirler aldı. Bu kapsamda son 2 gün içerisinde toplam 500 araç denetlendi. Denetimler kapsamında "boş koltuk" uygulamasına riayet etmeyerek toplumun sağlığını hiçe sayan 30 araç şoförüne cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile minibüslerde yapılan kontrollerde genel itibarıyla şoför esnafının kurallara uyduğunu belirtti. Kabahatler Kanunu çerçevesinde tüm polis ve zabıta birimlerinin de cezai işlem uygulayabileceğini hatırlatan Özmen, "Son 2 gün içerisinde yaptığımız uygulamada 500'e yakın denetimimiz oldu. 30 civarında kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uyguladık. Toplu taşıma denildiği için direkt trafik olarak değerlendiriliyor ancak Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıyoruz. Burada hükümetimizin salgının önüne geçilmesiyle alakalı yayınladığı bir emir var. Burada da hükümet emirlerine aykırı davranmaktan işlem yapıyoruz. Bu denetimlere tüm polis teşkilatı ile tüm zabıta birimleri yetkilidir. Bu konuda sadece trafik olarak düşünülmemesi gerekiyor" dedi.

"Bu salgınla mücadelede biz de varız"

Korona virüs salgınıyla mücadelede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Özmen, "Toplu taşıma araçlarındaki sıkı denetimlerimiz devam edecektir. Şehirlerarası otobüs firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde yolcu azlığından ve tedbirlerden dolayı sefer sayılarını azalttılar. 3 gün öncesinde terminalden 160 araç çıkarken, dün itibarıyla 8 araç yola çıktı ve bunlar da kontrolümüz arasındaydı" diye konuştu.

"Bir kişinin yaptığı hata birçok kişiye mal oluyor"

Uyanıklık yapmaya çalışan halk otobüsü ve minibüs şoförlerinin önüne geçeceklerinin altını çizen Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fazla yolcu alıp güzergahını değiştirip arka yollardan gitmeye çalışan minibüs ve halk otobüsü şoförleri var. Bunları tespit ettiğimiz zaman hem güzergah değişikliği yapmaktan 15 gün trafikten men ediyoruz hem Kabahatler Kanunu'ndan işlem uyguluyoruz. Bunun bir ileriki aşaması uygun görülürse Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırılıktan 3 bin lira ceza uygulama yoluna gidilecek. Çünkü bunlar kendi ceplerini doldurmak için toplumun sağlığını bu salgın ortamında hiçe sayıyorlar. Burada toplumun sağlığı önemlidir. Bir kişinin yaptığı hata birçok kişiye mal oluyor." - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel

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