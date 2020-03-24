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Toplu ulaşımda güvenli mesafe düzenlemesi

İBB; otobüs, metrobüs, minibüs ve raylı sistem araçlarında güvenli mesafenin korunması için ek tedbirler aldı. Yoğun saatlerde sefer sayısı arttırılarak yolcu sayısı düşük tutulacak.

24.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:26
Toplu ulaşımda güvenli mesafe düzenlemesi

Ülkemizi ve dünyayı etkisine alan Koronavirüs salgını nedeniyle önlemler arttırılıyor. İçişleri Bakanlığı, tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren bir genelge yayınladı.

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'lere varan yolcu düşüşü yaşanmasına rağmen, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için ek tedbirler alındı. Şehir içi toplu taşıma araçlarında güvenli mesafeyi aşacak bir yoğunluk yaşanmaması için bazı hatlarda sefer artırımına yönelik çalışmalar başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yoğun saatlerde sefer sayısını arttırarak, otobüslerde işe gidiş ve eve dönüş saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçecek.

İETT otobüslerinde, şoför ve yolcu temasını engellemek amacıyla şoför kabini üretim işlemi devam ediyor. Kısa sürede İETT'ye bağlı tüm otobüslere şoför koruma kabini montajı tamamlanacak.

Ayrıca; İETT, OTOBÜS AŞ ve ÖHO otobüslerine yolcuları bilgilendirici afişler asılacak. Boş bırakılması gereken koltuklara bilgilendirici çıkartmalar yapıştırılacak. Araç içi anonslarla da düzenleme halka duyurulacak.

Öte yandan, metrobüs hattındaki araçların ön kapıları biniş ve inişlere kapatıldı. Sürücü ve yolcuların güvenli mesafede yolculuk yapmaları amacıyla başlatılan uygulamada, araç içinde şoförün arkasındaki ilk sıra koltuklar da kapatıldı.

RAYLI SİSTEM KULLANMA ORANI YÜZDE 70 DÜŞTÜ

İstanbul'da Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında İBB iştiraki METRO İSTANBUL AŞ'nin işlettiği raylı sistemlerde yolcu sayısı yüzde 70'e varan oranlarda azaldı. Raylı sistemlerde 23 Mart Pazartesi günü geçilen yeni sefer tarifesi ile İçişleri Bakanlığı'nın yayınlandığı genelgeye uygun şekilde taşımacılık yapılmaya devam ediliyor.

Metro ve tramvaylara yarından itibaren "Sosyal Mesafeni Koru" afişleri asılacak. Boş bırakılması gereken koltukların üstüne de uyarı içeren çıkartmalar yapıştırılacak.

MİNİBÜS VE DOLMUŞLAR DA DENETLENİYOR

İBB Zabıta ekipleri, minibüs ve dolmuş hatlarında 'güvenli mesafe' denetimlerine başladı. Avrupa ve Anadolu Yakasındaki minibüs ve dolmuş hatlarında sabah saatlerinde başlatılan kontrollerde, minibüslerin ayakta yolcu almadığı, koltukların tamamen dolmadığı tespit edildi. Dolmuş hatlarında da yolcu sayısının azaldığı gözlendi. İBB Zabıtası, denetim çalışmalarına özellikle sabah ve akşam saatlerinden devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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