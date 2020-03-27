Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Toplu ulaşımda rekor düşüş

İBB, İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını açıkladı.

27.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:16
İBB, İstanbul 'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, 3 Mart Salı gününden bugüne kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının kullanımda yüzde 83'lük düşüş kaydedildi. İstanbul'da toplu ulaşımı 3 Mart'ta 7 milyon 531 bin 386 kişi, 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925 kişi, 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 kişi kullandı. 24 Mart'ta ise kullanan yolcu sayısı 1 milyon 263 bin 729 kişi oldu. Bu rakamlar göre 3 Mart ile 24 Mart arası yolcu sayısında yüzde 83 lük düşüş olduğu görüldü.
Öte yandan İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağı belirtildi.
(İHA) Toplu ulaşımda rekor düşüş

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haberin Videosu :

Toplu ulaşımda rekor düşüş

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Toplu ulaşımda rekor düşüş - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1’i kadın 4 yaralı Haberler
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Haberler
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir

Son Dakika Güncel Haberleri

15:49: Payas'ta gönüllü kadınlar, günlük 400 adet maske üretiyor - Haber 15:49: Koruyucu yüz siperliği üretiliyor - Haber 15:49: Koronavirüs tedbirleri - Otobüs ve tramvay hatlarında koltukların yarısı şeritle kapatıldı - Haber 15:48: Burdur'da berberlere kaçak tıraş uyarısı - Haber 15:48: Nazilli'de Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaşlı kadına gıda ihtiyaçlarını teslim etti - Haber 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber