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TOPLU ULAŞIMDA VE TRAFİKTE KORONAVİRÜS ETKİSİ

Koronavirüs salgını, İstanbul'da araç ve toplu ulaşım kullanan sayısında düşüşe neden oldu.

19.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:02
TOPLU ULAŞIMDA VE TRAFİKTE KORONAVİRÜS ETKİSİ

Koronavirüs salgını, İstanbul 'da araç ve toplu ulaşım kullanan sayısında düşüşe neden oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de görülmesiyle birlikte İstanbul trafiğini büyük ölçüde etkiledi. Normal zamanlarda uzun kuyrukların oluştuğu Marmaray Pendik İstasyonu'nu kullananların sayısı düşerken, D-100'deki araç trafiğinde azalmalar görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Pendik Marmaray detay

-Pendik Altgeçit detay

-Durakta otobüs bekleyen insan detayı

-Marmaray'dan çıkan insanlar

-Peronlardan detay

-Sokaktan detay

-D-100 Soğanlık mevki detay


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Marmaray, İstanbul, Pendik, Güncel

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