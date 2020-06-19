Toplu ulaşımda yüzde 50 kuralı sona erdi

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının verdiği yetki ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda toplu taşımacılıkta uyulması gereken yeni kuralları belirledi.

Toplu ulaşımda yüzde 50 kuralı sona erdi
19.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:36
İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının verdiği yetki ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda toplu taşımacılıkta uyulması gereken yeni kuralları belirledi. İçişleri Bakanlığının iptal ettiği yüzde 50 yolcu uygulamasının yerine daha esnek yeni kurallar getirildi.

İçişleri Bakanlığı bir süre önce çıkardığı genelgeyle, toplu ulaşım araçlarında ruhsat kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınması kuralının iptal edildiğini açıklamış; bu konuda yetkiyi valilikler bünyesindeki İl Hıfzıssıhha Kurullarına devrettiğini duyurmuştu. Konu, İl Hıfsızsıhha Kurulunun verdiği kararlarla açıklığa kavuştu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler doğrultusunda alınan kararlar şöyle:

Belediye otobüsleri, her koltuğa bir yolcunun yanı sıra ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu taşıyabilecek. Dörtlü koltuklarda iki kişi, çapraz oturacak. Metro, tramvay ve İZBAN araçlarında her koltuğa bir yolcu oturabilecek. Dörtlü koltuklarda iki kişi çapraz oturacak. Ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar da ayakta yolcu alınabilecek. Gemiler, oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecek. Karşılıklı koltuklarda çapraz oturulacak. Tüm araçların zeminlerine, ayakta yolcuların yakın temasının önlenmesi için sosyal mesafe çıkartmaları yapıştırılacak. Araçlara maskesiz binilemeyecek ve maskesiz seyahat edilemeyecek.

Sürücü polis çağırabilecek

Kurul araç kapasitesinin dolması halinde ısrarla binmek isteyen yolcu olursa, sürücünün, kolluk kuvveti çağırabileceğine de hükmetti. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına karar verildi. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin olarak, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin de başlatılacağı kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İzmir Valiliği, Güncel, Haber

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