Topluk Kramponlar Sahada

Edirne
'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlenen 'Topuklu Kramponlar Futbol
Turnuvası' Edirne Valisi Ekrem Canalp
'in eşi Dr. Ayten Canalp'in katılımıyla başladı.
Edirne İlhami Ertem Lisesi Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın açılış maçına katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp başlama vuruşunu gerçekleştirirken tüm takımlara başarılar diledi. Edirne Valiliği
ve Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 8 takım katılırken, 2 hafta sürecek organizasyonun final maçı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde yapılacak.
Turnuvanın ilk maçı İl Sağlık Müdürlüğü
ile Kredi Yurtlar Kurumu
arasında oynandı. İl Sağlık Müdürlüğünün 2-1 kazandığı maçta sahaya çıkan kadınlar, hemcinslerine parmak ısırtarak gösterdikleri performansla herkesin takdirini topladı.
Öte yandan, turnuva 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. - EDİRNE
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA