Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi" Kartal'da Hizmete Açıldı

Kaynak: İHA

AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi" hizmete açıldı.Kartal Esentepe'de bulunan Kartal Belediyesi-AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi'nin açılış törenine, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Seçkin, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Saadet Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Fehim Hava, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal'da görev yapan mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Meydana gelebilecek afet ve kazaların önüne geçebilmek ve afetler sonrasında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek adına vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla tasarlanan eğitim merkezinde, acil durum yönetimi kapsamında çok sayıda eğitim parkuru, uluslararası standartlar göz önüne alınarak, konunun uzmanları tarafından tasarlandı.Yaklaşık 8.500 m alan üzerine kurulu olan Kartal Belediyesi-AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi'nin eğitim sahasında, 15 metre yüksekliğinde ve bir yüzeyinde tırmanma duvarı bulunan Yüksekte Çalışma ve İp Erişimi Eğitim Kulesi, Trafik Kazaları ve Araçta Sıkışma İçin Araç Kesme Ayırma İstasyonu, Toplum Afet Müdahale Takımı Eğitim Sahası, L ve T şeklinde Hendek ve Kanal Kurtarma İstasyonları, Hasarlı Bina Geçici Sağlamlaştırma - Tahkimat istasyonu, Beton Kırma İstasyonu, Enkaz Kurtarma Eğitimi - Zorlu Giriş ve Tahliye İstasyonu, Dikey düzlemde 4m derinliğinde Kuyu, Rögar ve Kanalizasyon Kurtarma istasyonu ile birlikte Yatay düzlemde Dar Alan Kurtarma istasyonu bulunuyor.Merkezin eğitim alanları haricinde ise, konteyner park alanı, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun parkları, otopark, yürüyüş parkuru ve yeşil alan da yer alıyor. Merkezin yaklaşık 250 m olan kapalı alanlarında ise, 100 kişilik seminer salonu, idari ofisler, toplantı odaları, engelli tuvaletleri, misafirhane ve depo bulunuyor.Kartal Belediyesi-AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi'nde bulunan eğitim parkurunda, AKUT Vakfı kendi gönüllülerine eğitim vermenin yanısıra, gönüllü vatandaşlara, bu alanda uzmanlaşmak isteyen şirketlere ve sivil örgütlere yönelik de eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca AKUT'un uzman kadrosu tarafından vatandaşlara yönelik ilk yardım, ev kazaları ve temel afet bilinçlendirme eğitimi gibi çok çeşitli konularda da ücretsiz seminerler düzenlenecek.Kartal Belediyesi-AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Sayın Başsavcım, Sayın Başkanlarım, değerli çalışma arkadaşlarım, basın mensubu dostlarımız açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz alandan bahsedecektim; ama Nasuh Bey biraz söz etti. Çocuk parkıyla şu an içerisinde bulunduğumuz alan, hem basketbol sahasıyla, hem tenis kortuyla halkımıza hizmet etmeye devam edecek. Hemen arkanızda bir inşaat görüyoruz. İnşaatın üstünde insanlar çalışıyor. Bu projenin fikri ortaya atıldığında, kulenin yapılmasının altında yatan temel neden olarak; burada eğitim almayan hiç kimsenin, görmüş olduğunuz yükseklikteki inşaatta ve buna benzer koşullarda çalışmamasını öngörmüştük. Yani Kartal Belediyesi olarak yüksekte çalışma sertifikası olmayan hiç kimse, öyle bir inşaatta görev almasın istedik. -Usta da olsa bu eğitimi mutlaka görmeli- dedik. İş kazalarını ancak o zaman azaltırız" dedi.Öz, konuşmasına söyle devam etti: "Tabii yakın zamanda Kartal'da hepimizin canını yakan bina çökmesi olayı oldu. Bina yıkıldı veya deprem oldu, depremi ben Erzincan'da yaşamış olan biriyim. Deprem geldiği zaman, insanın siyasi kimliğine bakmıyor, mezhebine bakmıyor, etnik kökenine bakmıyor, geldi mi herkesi birden götürüyor. Dolayısı ile bizim bu bilinçlendirmeyi, siyaset üstü düşünmemiz lazım. Gördüğünüz gibi burada iki tane Belediye Başkan Adayımız var, Gökhan Bey ve Fehim Bey Bu makama oturan herkes, burayı siyasetin dışında, halkın bilinçlenme noktası olarak görmeli ve onun için destek vermeli. Bu sadece Kartal Belediyesinin görevi değildir. Kartal Kaymakamlığı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de görevidir. Çünkü çocukları eğitmek; yaşlıları eğitmekten daha kolaydır, ağaç yaş iken eğilir Eğitimin de etkili olanı, küçükken verilendir Eğer ilkokuldaki çocuklarımıza bu eğitimleri verebilirsek, amacımıza ulaşmış, Kartalımızı ve Kartal halkımızı da çok doğru bilinçlendirmiş oluruz. -Toplam 220 kişiydik- diye belirtmişti Nasuh Bey... -Bugün onbinlere ulaştı- dedi. Biz buna yerel yönetim olarak Kartal'da başlarsak ve Kaymakamlığın, Milli Eğitimin, yani hükumetin buradaki kurumlarını da desteğiyle, halkı çok iyi bilinçlendirmiş oluruz diyorum. Kartal Belediyesi olarak bu konuda Türkiye'de ilk defa alerjik çocuklar kreşini açtık. Bu konuda yeteri kadar deneyimimiz var mı? Hayır. -O zaman, ne yapalım?- dedik. İşte o bilgi birikimini Alerjik Çocuklar Anneleri Derneği'nden sağladık. Burada da -bir sivil toplum örgütünün, deprem ve afet kurtarma çalışmalarının bilgi birikimini kullanarak Kartal'a hizmet edelim- dedik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu kurumun biraz önce söylediğim gibi siyaset üstü devamını diliyor, saygılar sunuyorum."Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün ardından söz alan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ise, "Bundan sonrasında bu tesis artık Kartallıların, İstanbulluların burada çocuk parkı, park alanı, yeşil alan var. Eminim önümüzdeki süreçlerde daha keyifli ve güzel hale gelecektir. Baharla birlikte burası yemyeşil bir yere dönüşecek. Bu tesisten faydalanmamız gerek Kartal ve çevresinde gelişen, güzel işler yapan çeşitli sivil toplum kuruluşları da var. Onlara da kapımız açık olacak. Sonuçta burada seminer salonundan tutun da ofis binalarına kadar bir işletmede ihtiyaç duyabileceğiniz her şeye sahibiz. Mekanın içini insanlarla, ekiplerle, burada proje üretecek, çalışacak, bir şeyler gerçekleştirecek yapılarla dolduramazsak, yine amacımızdan saparız. O yüzden hep birlikte el birliğiyle enerjimizi, gücümüzü birleştirerek en güzel şekilde yedi yirmi dört, 365 gün hafta sonu da dahil nasıl hareketlendirebiliriz sorusunun cevabını bulmamız gerekli. Arama ve kurtarma konusunda toplum bilinçlendirmeyle ilgili konularda zaten sorumluluk bizim üzerimizde; ama bu tesis o kadar güzel ki bundan daha fazlasını da gerçekleştirebiliriz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL