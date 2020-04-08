Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri kimler, görevleri neler?

Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Kısa süre içerisinde ilk toplantısını gerçekleştirecek Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri de araştırılıyor. Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin git gide artması ile toplumsal düzeyde yapılan çalışmalara katkı sağlamak adına oluşturulan Toplum Bilimleri Kurulu, alanında uzman kişilerden oluşacak. Toplum Bilimleri Kurulu görevleri neler?

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Bilim Kurulu'nun yanı sıra 81 ilde Toplum Bilimleri Kurulu adında bir kurul oluşturulacağını bildirdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından yaptığı açıklamada Toplum Bilimleri Kurulu hakkında şunları dile getirdi:

"Toplumsal konularda alınacak tavsiye kararlarına, yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz bir kurul oluşturduk. Kurul süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, bireyler olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak, tekliflerde de bulunacak. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada bir ilktir. Kurul ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak."

DİYANET'TEN TEMSİLCİ OLACAK MI?

Covid-19 virüsünün yaygınlaşmasını ve ölümlere neden olmasını engellemek adına oluşturulan yeni kurul Toplum Bilimleri Kurulu'nda, alanında uzman kişiler bulunacak. Vatandaşlar Diyanet'ten temsilcinin bulunup, bulunmayacağını merak ediyor. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre din sosyolojisi alanında temsilci kuruldaki yerini alacak.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU KİMLERDEN OLUŞACAK?

Fahrettin Koca, Toplum Bilimleri Kurulu'nun psikolog, sosyolog, istatistik, din sosyolojisi alanında çalışmalar yapan uzman kişilerden oluşan ve toplumu ilgilendiren alanlarda çalışmalar yürütecek bir kurul olacağını da belirtti.