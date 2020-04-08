Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri kimler, görevleri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Toplum Bilimleri Kurulu adında bir kurul oluşturulacağını açıkladı. Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Kurul, alınacak toplumsal konularda yönlendirmeler yaparak ve tavsiye kararları vermek amacıyla hayatı kolaylaştıracak çalışmalarda bulunacak. Toplum Bilimleri Kurulu görevleri, üyeleri.

08.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:49
Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri kimler, görevleri neler?

Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Kısa süre içerisinde ilk toplantısını gerçekleştirecek Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri de araştırılıyor. Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin git gide artması ile toplumsal düzeyde yapılan çalışmalara katkı sağlamak adına oluşturulan Toplum Bilimleri Kurulu, alanında uzman kişilerden oluşacak. Toplum Bilimleri Kurulu görevleri neler?

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Bilim Kurulu'nun yanı sıra 81 ilde Toplum Bilimleri Kurulu adında bir kurul oluşturulacağını bildirdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından yaptığı açıklamada Toplum Bilimleri Kurulu hakkında şunları dile getirdi:

"Toplumsal konularda alınacak tavsiye kararlarına, yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz bir kurul oluşturduk. Kurul süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, bireyler olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak, tekliflerde de bulunacak. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada bir ilktir. Kurul ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak."

DİYANET'TEN TEMSİLCİ OLACAK MI?

Covid-19 virüsünün yaygınlaşmasını ve ölümlere neden olmasını engellemek adına oluşturulan yeni kurul Toplum Bilimleri Kurulu'nda, alanında uzman kişiler bulunacak. Vatandaşlar Diyanet'ten temsilcinin bulunup, bulunmayacağını merak ediyor. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre din sosyolojisi alanında temsilci kuruldaki yerini alacak.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU KİMLERDEN OLUŞACAK?

Fahrettin Koca, Toplum Bilimleri Kurulu'nun psikolog, sosyolog, istatistik, din sosyolojisi alanında çalışmalar yapan uzman kişilerden oluşan ve toplumu ilgilendiren alanlarda çalışmalar yürütecek bir kurul olacağını da belirtti.

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Gündem, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri kimler, görevleri neler? - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

İmamoğlu, Helsinki’nin cevabını beğendi Haberler
İmamoğlu, Helsinki'nin cevabını beğendi
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haberler
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Haberler
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu

Son Dakika Gündem Haberleri

10:56: Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri - Haberler 10:30: İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl olacak? Aferez nedir? - Haberler 10:22: Maske satışı yasak mı? İnternetten maske siparişi satışı yasak mı? Markette, eczanede maske satışı yasak mı? Maskeler ücretli mi? - Haberler 09:56: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı? - Haberler 09:49: Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri kimler, görevleri neler? - Haberler 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 00:00: Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler