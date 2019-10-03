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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kırşehir'de kapı kapı dolaşarak önleyici hizmet yürütüyor

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, önleyici hizmetlere yönelik bilgilendirme çalışmalarını kapı kapı dolaşarak yapıyor.

03.10.2019 13:12Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kırşehir'de kapı kapı dolaşarak önleyici hizmet yürütüyor
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, önleyici hizmetlere yönelik bilgilendirme çalışmalarını kapı kapı dolaşarak yapıyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın kendileri ve mülklerini muhtemel olaylara karşı koruması amacıyla korunma refleksi kazandırmak ve polis halk ilişki seviyesini yükseltmek adına faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Kırşehir'de apartmanların girişleri posta kutuları ve apartman sakinleriyle bire bir iletişim kurularak uyarıcı güvenlik çalışmaları yapılıyor.

Vatandaşın şüpheli ve dikkat çekici gördükleri her durumda polisle neden irtibata geçmesi gerektiği anlatılırken yaşanması muhtemel olaylarda da vatandaşın bilinç düzeyinin arttırılması hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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