Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden anlamlı futbol karşılaşması

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Yarına Güvenle Bakıyorum Projesi" kapsamında polisler, Sevgi Evlerindeki çocuklarla futbol maçı yapıldı.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce organize edilen ve Vali Bilal Şentürk'ün topa vuruşuyla başlayan karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Şükrü Keskin ile gençler izledi.



Vali Şentürk, berabere biten karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın önemine değinerek, "Bir işi yaparken işin en iyisini yapın. Doğru insanlarla arkadaşlık yapın. O zaman hayatta da başarılı olursunuz. İşimizi iyi yaptığımız zaman hayatta başarılı oluruz. İşimizi özen göstererek yapacağız. Kendinizi ilgili olduğunuz alanlarda geliştirin. İnsanın sağlıklı olması için spor son derece önemli. Sporla bağınızı koparmayın" dedi.



Bu anlamlı karşılaşma sonrası Vali Şentürk, Emniyet Müdürü Namal ve TSO Başkanı Keskin tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA