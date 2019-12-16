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Toplum gönüllüsü 80 genç, Kanarya Mahallesi'nde atık topladı

Küçükçekmece Belediyesi'nin desteğiyle Kanarya Mahallesi'nde bir araya gelen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyesi 80 üniversite öğrencisi, geri dönüştürülebilir atıkları topladı.

16.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:35Toplum gönüllüsü 80 genç, Kanarya Mahallesi'nde atık topladı
Belediyesi'nin desteğiyle Kanarya Mahallesi'nde bir araya gelen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyesi 80 üniversite öğrencisi, geri dönüştürülebilir atıkları topladı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın "İstanbul Temizlensin" projesi kapsamında, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği geri dönüşüme dayalı çöp toplama etkinliği, çevredeki vatandaşlardan da ilgi gördü. Mahallelerinde atık toplayan gençlere rastlayan Kanarya Mahallesi sakinleri, toplum gönüllülerine takdir ve teşekkürlerini iletti. Etkinlikte gençlerle bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "İlçemizde geri dönüşüm konulu farkındalık çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başladık. Çocuklarımızla birlikte Küçükçekmece Gölü etrafında çöp toplayarak temiz çevre için üzerimize düşen görevlere dikkat çekmiştik. Kampanyamıza yönelik hazırladığımız bilboard çalışmalarıyla ve tüm medya kanallarımızla başlattığımız bu farkındalık hareketini devam ettiriyoruz. Bu doğrultuda, toplum gönüllüsü öğrencilerin kampanyasına destek olmak için onlarla el ele verdik. Temiz bir ilçe, kent, dünya için beraber mücadele edeceğiz. Biz insanlar, doğanın sahibi değil yalnızca bir parçasıyız. Yaşadığımız ilçeye evimiz gibi bakabilmeliyiz. Küçükçekmece de bizim evimiz. Kente saygı, kente sevgi kavramlarını çocuklar ve gençler eliyle oluşturacağımıza inancım sonsuz. Gençlerimize, bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Atıkları toplarken aynı zamanda esnafı ve vatandaşları da bilinçlendiriyoruz"

Toplum Gönüllüleri Vakfı "İstanbul Temizlensin" Projesi Koordinatörü Enes Bozbey, "Toplum gönüllüleri üyeleri olarak, bu projeye hazırlanırken önce biz bilinçlendik. Ekoloji okuryazarlığı eğitimi aldık. Uzmanlarla konuştuk. Şimdi de insanlarda çevre kirliliği bilinci ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak ve ilgilerini çekmek için sahadayız. Biz ya da belediye, bu atıkları topladığı sürece atıklar bitmeyecek. İnsanlar evlerinde, gereksiz tüketimini azalttığında ve tüketimin önüne geçildiğinde sokaklarda atıklar azalacak. Atıkları toplarken aynı zamanda esnafı ve vatandaşları da bilinçlendiriyoruz. Onlar da bizi ilgi ve takdirle karşılıyor. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye de duyarlılığından dolayı TOG adına teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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