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Toplum gönüllüsü gençler '5. Nazım Hikmet Yaz Kampı'nda buluşuyor

Kartal Belediyesi, Adalar Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Nazım Hikmet'in edebi mirasçısı Gündüz Vassaf işbirliği ile düzenlenen '5. Nazım Hikmet Yaz Kampı', Büyükada'da yer alan Ada Kartal Tesisleri'nde başlıyor.

28.08.2019 17:08 Toplum gönüllüsü gençler '5. Nazım Hikmet Yaz Kampı'nda buluşuyor
Kartal Belediyesi, Adalar Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Nazım Hikmet'in edebi mirasçısı Gündüz Vassaf işbirliği ile düzenlenen '5. Nazım Hikmet Yaz Kampı', Büyükada'da yer alan Ada Kartal Tesisleri'nde başlıyor.

28 Ağustos - 7 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampta, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden seçilen 20 Toplum Gönüllüsü genç yer alacak. Gençler kamp süresince; sözlü tarih çalışması, yerel yurttaşlık, medya okuryazarlığı gibi çeşitli atölyelere katılacak.

Yerel yurttaşlık-kent yurttaşlığı, Nazım Hikmet ve edebiyattan akrabası sayılan yabancı yazarlar ile sözlü tarih konuları '5. Nazım Hikmet Yaz Kampı'nın ana temasını oluşturuyor. Gençlerin yaşadıkları çevreyle uyumlu, onu değiştirmeye ve güzelleştirmeye yönelik etkinliklerin içinde yer almaları için teşvik edilmeleri, Adalar örneğinde gençlere yönelik hizmet ve etkinliklerin değerlendirilerek geliştirilmesi, kültürler arası diyalog, karşılıklı anlayış, kent, çevre, ekoloji, iklim, ayrımcılık, evrensel değerler konularında gençlerde farkındalık oluşturmak, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek amacını taşıyan kampta, gerçekleştirilecek atölyelerle gençlerin çevrelerine, dünyaya yenilikçi bakışlarla katkıda bulunmaları için beceriler kazanmaları hedefleniyor.

Nazım Hikmet Yaz Kampı'nın bu yılki programında yer alan konu başlıkları ve atölye uygulayıcıları şu şekilde:

Edebiyat Atölyeleri/ Gündüz Vassaf, Sibel Oral, Nilay Özer, Haluk Oral

Sözlü Tarih/ Gülay Kayacan

Yerel Yurttaşlık/ İnan İzci

Aktif Kent Yurttaşlığı/ Elif Sıla Aşık

Medya Okur Yazarlığı/ Yıldız Tar

Fanzin Sunum ve Atölyeleri/ Deniz Beşer, Serkan Üstündağ

Murat Germen/ Antroposen'de Ne Yapmalı

Bunun yanında aşağıda yer alan STK temsilcileri de gençlere sosyal girişimcilik ve gönüllülük ile ilgili deneyimlerini aktaracak:

Çocuklara Özgürlük Vakfı/ Av. Selmin Cansu Demir

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı/ Şengül Akçar

Winpeace/ Jenny Sertel

Toplum Gönüllüleri Vakfı/ İbrahim Betil

Uluslararası Af Örgütü/ Sena Ruhat Akşener

Gelecek yıllarda farklı ülkelerden gençlerin katılımıyla uluslararası platforma taşınması planlanan Nazım Hikmet Yaz Kampı'nın bu yılki programında Adalar ve İstanbul gezileri, spor etkinlikleri ve gençlerin kendilerinin hazırlayacakları ve yeteneklerini sergileyecekleri eğlence faaliyetleri de yer alıyor. - İSTANBUL

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Nazım Hikmet Ran, Adalar, Güncel

Kaynak: İHA

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