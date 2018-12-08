Toplum Gönüllüsü Öğrenciler Çalışmalarını Tanıttı

Düzce Üniversitesi
(DÜ) Akçakoca
Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Toplum Gönüllüleri Topluluğu, çalışmalarını tanıtıp destek istedi.
DÜ Akçakoca Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Toplum Gönüllüleri Topluluğu üyesi öğrenciler, Çınar
Caddesi'nde stant açtı.
Toplum gönüllüsü öğrenciler, stantta bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri tanıttı ve bundan sonra yapacakları projeler için halktan destek istedi.
Toplum Gönülleri Koordinatörü İbrahim Halil
, yaptığı açıklamada, toplluk olarak yaptıkları projeleri halka anlatmak ve yeni projelerle çalışmalarını devam ettirmek için destek talep ettiklerini ifade etti.
Akçakoca'da daha önce Uğurlu
Köyü İlkokulunu boyadıklarını ve okulda kütüphane oluşturduklarını belirten Halil, "Bir sonraki projemizde, sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılamak için konser vermeyi planlıyoruz. Tabi ki bunu Akçakoca'daki dernekler ile planlı şekilde yapmak istiyoruz." dedi.
Düzce Üniversitesi,Akçakoca
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:40