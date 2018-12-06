Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" Projesi

06 Aralık 2018 Perşembe 18:24



06 Aralık 2018 Perşembe 18:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" kapsamında yürütülen ve örnek proje seçilen "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası" Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı'nda konser verdi.Edirne Valisi Ekrem Canalp, konser öncesi yaptığı konuşmada, işin öneminin projenin adında gizli olduğunu söyledi.Birçok kelimenin karşılığının sözlükte bulunacağını belirten Canalp, "Ama bazı sözcükler vardır ki sözlükler çaresiz kalır onların tercümesi yoktur. Gönül kelimesinin İngilizce karşılığını bulamazsınız. Kalp derseniz bulunur ancak gönül kelimesinin karşılığını bulamazsınız. Gönül denilen şeyi bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz ve bizim Türkçemiz icat etmiştir. Gönül elçileri de bizim icat ettiğimiz kelimenin üzerine kurgulanmış bir projedir." diye konuştu.Türk toplumunda pek çok şeyin gönüllü temel üzerinde yürüdüğünü dile getiren Canalp, şunları kaydetti:"Bazı hizmetler var devlet bunları yerine getiriyor ve hepimiz sorumluyuz. Bazı hizmetleri sivil toplum kuruluşları yerine getiriyor gönüllülük esası. Bugün bu proje de esas itibariyle bunlardan bir tanesidir, belki de en anlamlı olanıdır. Böyle bir projeyi hayata geçirmiş olmak çok güzel. Proje çerçevesinde Edirne'nin pek çok mahallesinden gençlerimiz, çocuklarımız bir araya getirildi ve öğrencilerimize bir mesaj verilmeye çalışıldı. Gençlerimiz gönül elçileri projesiyle şunu öğrendiler, dediler ki 'eğer biz çaba ve gayret gösterirsek, inanırsak gün gelir bu külliyede konser veririz' ama ben gençlerimize şunu söylemek istiyorum, sizler aynı şekilde çaba göstermeye, çalışmaya devam ederseniz külliyede cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Eğer siz gençlerinize imkanlar sunabilirseniz, onların önündeki engelleri kaldırabilirseniz, ufak dokunuşlarla onlara destek olabilirseniz bir gün gelir Edirne'nin çocukları külliyede konser verir ve belki de bir gün Edirne'nin bir çocuğu külliyede cumhurbaşkanı da olabilir.""Öğrenilmiş çaresizlik var her yerde"TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da her yerde öğrenilmiş çaresizlik olduğunu belirterek, "Okusam ne olacak, çalışsam ne olacak, yapsam ne olacak... Bunu kırmak belki de en büyük başarıdır. Atomu parçalamaktan da zor bu. Çalışmakla bir şey olunabileceğini, çalışmakla bir şeyler yapılabileceğini gösteren bir çalışma bu. Öğrencilerime ve akademisyenlere teşekkür ediyorum." dedi.Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" projesi kapsamında birçok güzel işe imza atıldığını aktardı. Projede müziğe ilgisi olan çocukların uzman eğitmenler tarafından keşfedilerek yetiştirildiğini aktaran Canalp, projede emeği geçenlere teşekkür etti.Projenin koordinatörü Dr. Nilgün Tabakoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın davetleri üzere Ankara'da bir konser programı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaşadıkları heyecan ve sevinci bugünkü konserle paylaşacaklarını anlatan Tabakoğlu, "Çok kültürlülüğün başkenti Edirne'de Trakya Üniversitesi olarak, Edirne Valiliği'nin destekleriyle hayata geçirdiğimiz projeyi 81 ilin valisinin eşlerinin bulunduğu ortamda örnek bir proje olarak anlatmaktan onur ve gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından ilk ve orta okul öğrencilerden oluşan "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası" konser verdi.Konserden sonra Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp, Rektör Tabakoğlu ve eşi Nilgün Tabakoğlu öğrencilere hediye verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" projesi kapsamında yürütülen ve örnek proje seçilen "Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası", Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vermişti.