Haberler » Güncel » Toplum Ruh Sağlığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Toplum Ruh Sağlığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla, Kumluca Devlet hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından, ruh sağlığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

11.10.2019 15:54Toplum Ruh Sağlığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla, Kumluca Devlet hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından, ruh sağlığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kumluca Kaymakamı Hakkı uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Merkezimize günlük 15 - 20 hasta geliyor"

Toplum Ruh Sağlığı Uzmanı Psikolog Derya Özbağcı, Kumluca Toplum Ruh Sağlı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Derya Özbağcı, "Kumluca Toplum Ruh Sağlığı merkezimiz 15 Ekim 2015 açıldı. 1 Mart 2016 tarihinde ilk hasta kabulü yapıldı. Merkezimizde şizofreni, şizoaffektif, boz, bipolar, organik olmayan psikotik boz hastalıkların tedavi ve bakımını yapıyoruz. 73 ü kadın, 103 ü erkek, 87 bipolar ve 89 psikoz olmak üzere Merkezimizde tedavi gören toplam 176 hastamız var. 9 hastamızın çeşitli nedenlerle kaydı silindi. Merkezimize günlük 15 - 20 hasta geliyor. Gezici ekiplerimiz 69 evi ziyaret ediyor" dedi.

Etkinlikte Sosyal Hizmet Uzmanları Sema Güzel ve Refik Akten'de toplumun ruh sağlığının bozuluma nedenleri ve iyileştirme yolları hakkında katılımcılara bilgi verdi. - ANTALYA

Kumluca Belediyesi, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 Dha yurt bülteni - 16
17:08 Sarıyer'de bıçaklanarak öldürülen doktorun cenazesi adli tıp'tan alındı
17:08 Belediye binasına pompalıyla 15 el ateş edip kaçtıı
17:08 Bakırköy'de akılalmaz kaza
17:03 Barış Pınarı Harekatına bir destek de, Milli Beka Hareketinden
17:08 flaş
17:07 Muhammed bebek akçakale sanayi camii'nde son yolculuğuna uğurlandı-2
11.10.2019 17:09:00