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Toplum sağlığı için sokak ve caddelere tıbbi atık kutuları yerleştirdiler

Toplum sağlığı için sokak ve caddelere tıbbi atık kutuları yerleştirdiler Kırıkkale Belediyesinden 'korona virüs' tedbirleri Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kırıkkale Belediyesi, çevrenin temiz kalması ve halk...

09.04.2020 00:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:54
Toplum sağlığı için sokak ve caddelere tıbbi atık kutuları yerleştirdiler
Kırıkkale Belediyesinden 'korona virüs' tedbirleri
KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kırıkkale Belediyesi, çevrenin temiz kalması ve halk sağlığını korumak için kent merkezindeki cadde ve sokaklara tıbbi atık kutuları yerleştirdi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye de dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi, kent merkezinde vatandaşların sağlığını korumak için 7 gün 24 saat tedbirlerini almaya devam ediyor. Korona virüs tehdidi oluşmaya başladığı ilk andan itibaren çeşitli önlem çalışmalarıyla, virüsün yayılımını olabilecek en az seviyeye indirmek için bütün olanaklarını seferber eden Kırıkkale Belediyesi, kent merkezinde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmaları periyodik olarak tekrarlanıyor. Belediye ekiplerince, vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenleri toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için cadde ve sokaklara tıbbi çöp kutuları da yerleştirildi. Vatandaşlar da duyarlı davranış için belediyeye teşekkürlerini iletti. Toplum sağlığı için sokak ve caddelere tıbbi atık kutuları yerleştirdiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Yerel
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