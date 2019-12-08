Haberler » Yaşam » Toplum ve Kurs Merkezinin yapım protokolü imzalandı - Haberler

Toplum ve Kurs Merkezinin yapım protokolü imzalandı

Kilis Belediyesi ile Almanya Mannheim Belediyesi arasında Çengel semtinde Toplum ve Kurs Merkezinin yapımı için protokol imzalandı.

08.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:07Toplum ve Kurs Merkezinin yapım protokolü imzalandı
Belediyesi ile Almanya Belediyesi arasında Çengel semtinde Toplum ve Kurs Merkezinin yapımı için protokol imzalandı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile Almanya Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz tarafından Kilis'te Çengel semtinde Mahallesine Toplum ve Kurs Merkezinin yapımı için protokol imzalandı.

Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, " Çengel semtinde yapacağımız Toplum ve Kurs Merkezi'nin protokolünü Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz ile Mannheim'da imzaladık" dedi. - KİLİS

Mannheim, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:42 Antalya'da hekimlere "robotik cerrahi sistem" kursu - Haberler
13:38 Perinçek: Yeni partilerin AK Parti'yi bölme kabiliyetleri yok - Haberler
13:34 Hong Kong'da eylemcilerden, 'son çağrı' vurgusu - Haberler
13:29 Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ? - Haberler
13:23 Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı - Haberler
12:20 Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:16 Polis, dur ihtarına uymayan taksiyi kilometrelerce kovaladı! Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
11:04 Muharrem İnce'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sitem: İftiraya uğrayana değil kaynaklık edene haber gönderiyor - Haberler
10:25 Eşe yumruk atmak boşanma sebebi - Haberler
8.12.2019 13:52:12