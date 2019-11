Topluma örnek isimler kadına şiddete karşı kamu spotunda bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekmek amacıyla, senaryosunu Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yazdığı, spor, sanat, sendika ve iş dünyasından birçok önemli ismin yer aldığı kamu spotu hazırladı.Kamu spotu için, toplumun örnek aldığı isimler kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için kamera karşısına geçti.Kamu spotunda, iş insanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, oyuncular Engin Altan Düzyatan, Hasan Kaçan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bülent İnal, Ufuk Özkan, gazeteci Deniz Bayramoğlu, yazar Hayati İnanç ve psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar yer aldı.Ünlü isimler, şiddet içerikli erkek davranışlarını eleştirerek, şiddetin karşısında olduklarını belirten mesajlar iletti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinden yayınlanan kamu spotunun, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterimi sağlanacak."Şiddetin hem çocuklara hem ailenin parçalanmasına zararı çok büyük"İş insanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un arayıp projeden bahsettiğini belirterek, şunları anlattı:"Ben de severek katılacağımı söyledim. Biz yıllardır Koç Topluluğu olarak kadına şiddetle mücadele konusunda projeler yapıyoruz. BM'nin yaptığı bir proje var. Bununla beraber Fenerbahçe Spor Kulübü olarak da bu konulara önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak öncelikli gördüğümüz bir konu. Böyle bir çalışmaya davet edilmekten dolayı memnun olduk. Keyifle, zevkle projenin bir parçası oldum. Böyle bir projeyi düşündükleri için, hayata geçirecekleri için Bakanlığımızı tebrik ederim. El ele hep beraber bu konuyu hak ettiği yere getirir, toplumsal bir sorun olmaktan çıkartırız diye ümit ediyorum. Projenin parçası olmaktan onur duydum."TESK Başkanı Bendevi Palandöken de projeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Kadınlar baş tacımız. Bakanlık bu konuda doğumdan ölüme kadar her türlü sorunun çözümüne odaklanan gerçekten aile hayatının en önemli noktasındaki konuya temas ediyor. Aile içindeki şiddetin hem çocuklara hem ailenin parçalanmasına hem de ülkeye zararı çok büyük. Bu tür projelerin Bakanlık tarafından kamu spotu haline getirilmesini insanların bilinçlenmesi için bir fırsat olarak görüyorum." dedi.Oyuncu Hasan Kaçan ise kadın ve erkeğin ayrı düşünmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Kadın ve erkek birdir. Adamlık erkeğe mahsus bir şey değildir, adamlık cinsiyet içeren bir kelime de değildir. Adamlık her iki cinse mahsustur. Her şeyden önce adam olalım. Olmaya çalışalım. Böyle anlamlı bir projede Bakanlığın ricada bulunması beni ziyadesiyle mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.""Kadına şiddet bir insanlık suçudur"Gazeteci Bayramoğlu da kadına yönelik şiddet konusunda şiddetin kaynağı görülen erkeklerin vereceği mesajın önemine dikkati çekerek, projede yer alan tüm isimlerin toplumun örnek gördüğü kişiler olduğunu söyledi.Bu isimlerce kadına yönelik şiddetin kınanması ve doğru ilişki biçimlerinin ne olduğuna dair ipuçlarının verilmesinden özgüyle bahseden Bayramoğlu, "Bu sorun çerçevesinde toplumda avantajlı konumda olduğu düşünülen erkeklerin kendi konumlarından vazgeçerek bu mesajı vermeleri bir kat daha arttırıyor bu konunun önemini." ifadesini kullandı.Psikiyatrist Prof. Dr. Sayar da kadına yönelik şiddetin bizzat erkeklerce kınanmasının farkındalık oluşturacağını bildirerek, şunları kaydetti:"Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Hepimiz insan olarak bu dünyada kendimizi güven içinde, umutlu hissetmek isteriz. Bu, temel insani hakkımızdır. Kadına şiddet bizi insan olarak eksilten bir durum. İçinde yaşadığımız toplumu maalesef zehirleyen bir şiddet türü. Bütün şiddet türleri gibi kınamalıyız gördüğümüz yerde, elimizle dilimizle sözümüzle düzeltmeye gayret etmeliyiz. Bakanlığımızın bu girişimi toplumumuza çok önemli katkılar sağlayacak bir kampanyaya dönüşebilir diye umut ediyorum.""25 Kasım hepimiz için çok önemli bir gün"Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da kadının "hayatın yarısı" olduğunu ifade ederek, toplumda yükselen şiddet sarmalının herkesi rahatsız ettiğini söyledi.Kadına şiddete son verilmediği takdirde gerçek huzura kavuşulamayacağını vurgulayan Yenişehirlioğlu, "25 Kasım hepimiz için çok önemli bir gün. Bakanlığa bu konuda verdikleri destekten, bu yaraya parmak bastıkları için gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.Oyuncu Özkan da kadına yönelik şiddete karşı atılan her adımı desteklediğini belirterek, Bakan Selçuk başta olmak üzere kamu spotunda yer alan herkese teşekkür etti.