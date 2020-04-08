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Toplumsal bilinçten küresel bilince

Yaşadığımız Küresel salgın sürecini kabul etmek ve evde kalmaya zorlanmak bana olduğu kadar herkese ağır geldiğine eminim. Önceki yazımda belirttiğim gibi tarihte insanlar binlerce yıldır büyük değişimlere tanık oldular.

08.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:38
Toplumsal bilinçten küresel bilince

Bir farkla, sadece kendi şehrimiz, bölgemiz veya ülkemizle sınırlı değil, küresel olarak bu duruma şahit olup teknoloji sayesinde anlık iletişimle yaşıyoruz. Ve bu iletişim yanımızdan ayırmadığımız araçlar sayesinde oluyor. Bilinen tarih boyunca toplumlar benmerkezci bir şekilde yaşamış dayanışma ve iletişim imkansızlıktan gerçekleşmemişti. O yüzden şu an yaşadığımız hiç karşılaşılmayan bir durum.

Toplumsal bilincin belli bir kültür çerçevesinde oluştuğunu düşünürsek, artık bazı şeylerin geri dönülemez bir şekilde değişeceğinin bir göstergesi. Şu an küresel bir bilincin oluşma inşasına tanıklık ediyoruz.

Aslında küresel bilinç nesnelerin internetiyle sağlanmaya başlamıştı ama her bir bireyin kendi gündemine ve alışkanlıklarına göre kullanılıyordu. Olan durumdaki farklılık ise gruplar ve topluluklardan daha detaya giderek bireyleri tek tek etkiliyor olması, herkesin gündeminin "belli bir nedenle bilinmeyene doğru giden bir süreç" içermesi.

Küresel olarak "tek bir gündeme sahip oluyor olmak" demek küresel bir bilincin tam olarak yaşanıyor olduğunun gösterir. Bu artık dünya üzerindeki tüm toplumların her bir bireyi tek bir kavram etrafında toplanabilmesine vesile olur.

Küresel ısınma, hayvan hakları ve savaşları durdurmak için bir araya gelemeyen bireyler şu an "dünya üzerindeki bir bireyin sağlıklı olması dünyanın öteki ucundaki bir insanın sağlığı için önemli" kavramının etrafında birleşiyorlar. Durumun gelişimine tanık olup mahallelerimizde, ilçemizde, şehrimizde, ülkemizde, ülkemizin içinde bulunduğu ülkeler coğrafyasında ve tüm dünyada nasıl yaşandığına anlık olarak şahit oluyoruz.

Bu durum bizim canımızı yakmasaydı bu kadar önemsemeyecek ve hayatımıza devam etmek isteyecektik. Tıpkı hastalığı semptomsuz geçirenler gibi. Yaşanan yaşantıdan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmaz biliyorsunuz. Ayrıldığınız sevgilinizle tekrar barıştığınızda eskisi gibi olamadığınız gibi. Ve bilelim ki küresel olarak da artık hiç bir şey eskisi gibi olamayacak. Bildiğimiz dünya düzeni tamamen değişecek.

Kafamıza bir saksı düştü ve şu an kafamızda yıldızlar uçuşuyor. Muhtemelen bunun travmasını da senelerce atlatamayacağız çünkü herkesin başına saksılar düştü. Ayağımızı denk almaz isek başka saksılarda düşecek gibi gözüküyor.

Bence ayağını denk alacak ülkeler, buna zorlayacak yaptırımlar olacak gibi gözüküyor. Eskiden Avrupa Birliğine uyum paketimiz vardı bana göre şimdi "Küresel Birliğe Uyum" paketimiz olacak.

"Sizce bizi bekleyen yaptırımlar neler olur?"

Günün sorusu bu olsun cevapları yorumlara yazabilirsiniz.

Sağlıklı, sabırlı gün diliyorum.

Etiketler: Avrupa, Psikoloji,
Yasemin Ergüder Yurdakul
İş&Lider Koçu
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