Toplumsal cinsiyet eşitliği için erkekler aksiyon almalı!

Dünya çapında insanların çoğunluğu ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit derecede davrandığını düşünmüyor.
Araştırmaya göre;
Kamuoyunun %56'sı ülkelerindeki iş yerlerinin kadın ve erkeklere eşit şekilde davranmadığını düşünüyor.
Bu konuda erkeklerin %49'u iş yerlerinin eşit davrandığını düşünürken kadınların sadece %32'si bu konuda hem fikir...
Araştırmaya Türkiye 'den katılan bireylerin %53'ü de iş yerlerinin kadın ve erkeğe eşit davrandığını düşünmüyor.
İnsanların çoğu toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada erkeklerin aksiyon alması gerektiğine inanıyor.
Ama yine de bu konudaki görüşlerde de kadın – erkek kırılımında farklılıklar gözüküyor.
Global kamuoyunun %68'i eğer erkekler de kadın haklarını desteklemek için aksiyon almazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağı konusuna katılıyor.
Araştırmaya katılan erkeklerin %62'si de bu konuda hem fikir.
Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin de %71'I kadınların ülkelerinde eşitliğe ulaşmaları için erkeklerin de aksiyon alması gerektiğine inanıyor.
İş hayatında ve hükümette daha fazla kadın lider olmazsa ülkelerinde kadınların eşitliğe ulaşamayacağına katılanların oranı;
Global ortalamada %58.
Erkeklerin %51'I de bu konuya destek veriyor.
Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin de %66'sı bu konuya katılırken,
bu konuya katılan kadınların oranı %80'leri buluyor.
Kadınlara erkeklerle eşit haklar vermek konusunda ülkemde yeterince ileriye gidildi görüşünde global kamuoyu ikiye ayrılmış durumda.
%48'I bu görüşe katılırken %47'si ise katılmıyor.
Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin de %55'I bu konuya katılmıyor.