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"Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" eğitimi verildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsüne sahip yabancılar ile Türklere Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" eğitimi verildi.

14.09.2019 13:58
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsüne sahip yabancılar ile Türklere Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" eğitimi verildi.

Sosyal Hizmet Merkezinde Türklere ve geçici koruma statüsüne sahip yabancılara yönelik 30 kişiye "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" eğitimi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık (PDR) uzmanı Büşra Gümüş tarafından verildi. Program Ailelere Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" eğitimi verildiği sırada eğitime katılanların çocuklarını da oyun odasında etkinlik yapıldı. Etkinliklerin artarak devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Gümüş, Yaşam

Kaynak: İHA

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