Evli Çiftlerin Korkusu Sosyal Medya

Sosyal medya kullanımı, aile ilişkilerinin bozulmasına neden olan etkenlerin başında geliyor. Araştırmalara göre kişilerin % 59.1'i sevgilisinin/eşinin internette neler yaptığını kontrol ediyor, %70.9'u sevgilisinin/eşinin internette eski sevgilisi/eşiyle görüşmesini olumlu karşılamıyor ve en az %48'i internetin boşanma ve aldatmaları artırdığını düşünüyor.

Araştırmaya göre; yeni medya teknolojileri, sosyal medya ve cep telefonu gibi faktörler, boşanmaları artırıyor.

YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ, ALDATMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

36 boşanma avukatı ile yapılan görüşme ve internet üzerinden 278 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre, yeni medya teknolojileri ve sosyal medya, boşanma nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

Yeni medya teknolojilerinin yaygınlaşmasının aldatmayı kolaylaştığının belirtildiği araştırmaya göre; insanlar ailesine ayıracağı vakti sosyal medyada geçiriyor. Başka hayatlara imrenen kullanıcılar, farklı arayışlara başlıyor. Ayrıca sosyal medya paylaşımları, kıskançlıklara da sebep oluyor.

SOSYAL MEDYANIN AŞIRI KULLANILMASI, AİLE İLİŞKİLERİNİ ZEDELİYOR

İnternet üzerinden gerçekleştirilen 278 kişinin cevapladığıankete göre çalışma grubunun % 59.1'i sevgilisinin/eşinin internette neler yaptığını kontrol ediyor, %70.9'u sevgilisinin eşinin internette eski sevgilisi/eşiyle görüşmesini olumlu karşılamıyor ve en az %48'i internetin boşanma ve aldatmaları artırdığını düşünüyor. "İnternet insanların sevgililerini/eşlerini aldatmalarına ortam hazırlar" diye düşünenlerin oranı ise en az %51 olarak görülüyor. Verilen bilgilerde, sosyal medyanın aile yapısına olumsuz etkide bulunmasının sebeplerinden biri de internette çok zaman geçirilmesi olarak belirtiliyor.

İNTERNETTE FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK, BOŞANMA NEDENİ!

İnternette çok vakit geçirilmesi nedeniyle ebeveynler tarafından çocuklara yeterli ilgi gösterilmemesi, eşe yeterli vakit ayrılmaması ve ev işlerinin yerine getirilmemesi vb. davranışlar, boşanma davası açılması durumunda boşanma nedeni olarak öne sürülebiliyor.

İnternet bağımlılığı nedeniyle açılan boşanma davası örnekleri incelendiğinde, genellikle eşler "Karım internetin başından kalkmıyor", "Kocam sürekli bilgisayar başında...", "Eşim Facebook bağımlısı", "Eşim internet bağımlısı...", " İnternet yüzünden eşim çocuklarla ilgilenmiyor", "Eşim ev işlerini yapmak yerine internete giriyor" gibi şikayetlerde bulunulduğu görülüyor.

BOŞANMA DAVALARINDA SIKÇA GÖRÜLEN BİR DURUM: UYGUNSUZ MESAJ YAKALAMA

Facebook, WhatsApp ve bunun gibi platformlardaki bazı içerikler boşanma davalarında artan bir şekilde delil olarak kullanılıyor. Görüşme yapılan avukatlara göre, eşin bir başkasına gönderdiği ya da bir başkasından aldığı uygunsuz mesajları yakalamak, boşanma davalarında sıklıkla görülen bir durum olmaya başladı.

Araştırmanın yürütücüsü İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, sosyal medyanın toplumsal etkilerinin bir süredir güçlü bir şekilde hissedildiğini, özellikle romantik ilişkilerde ve evliliklerde sosyal medya kullanımın yarattığı çeşitli sorunların günlük yaşamda sıkça duyduğumuz bir durum haline geldiğine dikkat çekti. Atalay şu değerlendirmelerde bulundu:

ATALAY: "SONUÇLAR ÖN GÖRDÜĞÜMÜZÜN ÖTESİNDE ÇIKTI"

"Buradan hareketle bu etkiyi bilimsel olarak doğrulamak istedik.Boşanma avukatları ile yaptığımız derinlemesine görüşmeler, sosyal medyanın evliliklere olumsuz etkilerinin, ön gördüğümüzün çok ötesinde olduğunu gösterdi.

SOSYAL MEDYA EVLİLİK İÇİN ŞÜPHE KAYNAĞI

Kuzey Amerika'da, İngiltere'de bu konuda yapılan kapsamlı araştırmalar mevcut. Bu araştırmalar sosyal medyanın boşanmalara etki eden faktörler arasında üst sıralarda olduğunu gösteriyor. Türkiye'de ise bu konu hakkındaki ilk araştırmayı biz gerçekleştirmiş olduk. Vardığımız sonuçlar, sosyal medya kullanımının evliliklere olumsuz etkilerini ve boşanmalarda oynadığı rolü gözler önüne serdi. İnternet üzerinden ulaştığımız 278 kişinin cevapladığı anket sonuçlarına göre ise sosyal medyanın sadece evlilikler için değil, genel olarak romantik ilişkiler için bir "şüphe" kaynağı olduğunu gösterdi. Anket sorularını yanıtlayanların çoğunluğu eşlerinin, sevgililerinin internetteki aktivitelerini kontrol ettiklerini itiraf ediyor. Buradan hareketle, yeni medya teknolojilerinin, sosyal medyanın ilişkiler için bir gözetleme ve takip mekanizması işlevi gördüğünü söylemek de mümkün.