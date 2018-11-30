Toplumun Büyük Kısmının Sağlık Güvencesi Var"

Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) Başkanı Mehmet Selim Bağlı
, sosyal güvenlik açısından bugün gelinen noktada toplumun büyük bir kısmının sağlık konusunda güvencesi olduğunu belirterek, dünyada sosyal güvenlik reformunu kavgasız, gürültüsüz başaran tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olduğunu söyledi.
Bağlı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) Cahit Zarifoğlu
Konferans Salonu'nda düzenlenen " Türkiye
'de Sosyal Güvenlik Sisteminde Değişim ve Dönüşüm
" konulu konferansta, sosyal güvenlik kavramının dünyadaki gelişim sürecine ilişkin bilgiler verdi.
Türkiye'de sosyal güvenlik kavramının ortaya çıkışı ve geçirdiği evreleri de anlatan Mehmet Selim
Bağlı, Emekli Sandığının Türkiye'de kurulan ilk sosyal güvenlik kurumu olduğunu belirtti.
SGK'nın gelişiminin, Türkiye'deki demokratikleşme ile paralel olarak ilerlediğini ifade eden Bağlı, 1990'lı yıllarda toplumun yalnızca yüzde 25'inin sosyal güvenceye sahip olduğunu hatırlattı.
SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı
, son yıllarda yapılan reformlara dikkati çekerek, "Sosyal Güvenlik Reformu neticesinde bugün gelinen noktada toplumun büyük kısmının sağlık konusunda güvencesi bulunmaktadır. İnsanlarımızın hastane bahçesinde battaniye ile nöbet tuttuğu günlerden bugünlere geldik. Dünyada sosyal güvenlik reformunu kavgasız, gürültüsüz başaran tek lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'dır." dedi.
Sosyal güvenlik konusunda bütün kesimleri memnun etmenin çok zor bir iş olduğunu dile getiren Bağlı, "Güçlü liderlik ve toplumun destekleriyle sosyal güvenlik reformu gerçekleştirilmiştir. Bu, toplumsal mutabakatın sonucunda ortaya çıkmıştır." diye konuştu.
Mehmet Selim Bağlı, Türkiye'de uygulanan Genel Sağlık Sigortası'nın yurt dışında büyük hayranlık uyandırdığını vurgulayarak, "Asgari ücretin üçte birinin altında gelire sahip olduğunu belgeleyen vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortası kapsamında her türlü sağlık harcamaları devletimiz tarafından karşılanmaktadır." şeklinde konuştu.
Emeklilik sistemine ilişkin bilgiler de paylaşan Bağlı, dünyada 4 çalışana 1 emekli düşerken Türkiye'de bu oranın 2 çalışana 1 emekli şeklinde olduğunu söyledi.
Bağlı, geçmiş dönemlerde erken yaşlarda emekli olanların bu duruma neden olduğunu belirterek, bugün itibariyle emekli olma yaş ortalamasının 52 olduğunu ilerleyen yıllarda kademeli olarak emeklilik yaşının 65 olacağını aktardı.
Türkiye'de iyi çalışan herkesin kariyer yapmasının mümkün olduğunu ifade eden SGK Başkanı Bağlı, "Ülkemizde bütün üniversite mezunları başarıları ölçüsünde eşit yükselme olanağına sahipler. Taşra üniversitelerinden mezun da olsanız siciliniz iyi ve başarılıysanız üst düzey görevlere gelebilirsiniz." diye konuştu.
Bağlı, konuşmasının ardından, sosyal güvenlik sistemine ilişkin soruları cevaplandırdı.
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin
Özkan
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise geçmişten bugüne insan yaşamında sosyal güvenlik sisteminin önemine değinerek, toplum tarafından üretilen değerlerin eşit olarak paylaşımında SGK'nın önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.
Türkiye'de son yıllarda ihtiyaçların en iyi şekilde analiz edilerek vatandaşların hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığını vurgulayan Özkan, "Bu tür konferansların, refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin arttırılmasına önemli ölçüde hizmet edeceğini düşünüyorum." dedi.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da SGK'nın bütün vatandaşları doğrudan ilgilendiren büyük bir kurum olduğunu, başarılı çalışmalarıyla da dünyanın dikkatini çektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı,Mehmet Selim Bağlı,Sosyal Güvenlik Kurumu