Şair Kamil Eşfak Berki , "Bu toplumun her insanında, şiir ve düşünce birliktedir. Biri öbürüne tercih edilemez. Toplumun ruhsal hayatı şairler üzerinden yürüyor." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğinde düzenlenen, "10. İstanbul Edebiyat Festivali"nde "Kamil Eşfak Berki Özel Oturumu" gerçekleşti.Moderatörlüğünü Yunus Emre Özsaray 'ın üstlendiği etkinlikte konuşan şair Erkan Kara , Berki'nin yazın dünyasındaki ilk şiirlerini 1971'de kaleme aldığını söyleyerek, titizliği, nitelikli eser verme derdi nedeniyle az yazan, az şiir yayınlayan bir şair olduğuna dikkati çekti.Berki'nin Sezai Karakoç çizgisinde Diriliş şairi olduğunu aktaran Kara, "Bu, varoluşu ve dünyayı hakikat temelli okumak demektir. Diriliş'ten aldığı ilhamla kendi özgürlüğü içinde, entelektüel yetenek ve duygusal zeka birlikteliğiyle şiirini kurmuştur. Bu hal, şiirlerinde ve düz yazılarında açık bir şekilde kendini gösteriyor." diye konuştu.Şair Hakan Arslanbenzer de Berki'nin şiirlerini "ekonomik şiir" olarak değerlendirerek, "Ekonomik olmak, iktisatlı olmayı, az kelimeyle çok söz söylemeyi, anlam ya da imgede ne amaçlanıyorsa bunu az kelimeyle ifade eder. Bu anlamda ekonomik şiirin iyi bir örneğidir Berki. Bununla beraber, okuyucuya çok güvenen bir şiirdir. Açıklayıcı şiir değildir. Okuyucunun az kelimeyle çok fazla anlam yakalayacağı güveni vardır. Bazı şeyler çağrışıma bırakılır. Kamil Eşref Berki şiirinde çağrışım çok önemlidir." ifadelerini kullandı.Yazar Osman Bayraktar ise Berki'nin şiirleri kadar düz yazılarının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Onun düz yazılarında şiir üzerine çok fazla ve çok özgür düşünüşler var.Tabii ki Berki, Yahya Kemal üzerinde de çok duran bir şair ve yazar. Biraz da Yahya Kemal gibi o da maalesef yazılarını kitaplaştırmıyordu." dedi."Düşünce ve şiir, bizim toplumumuzda iç içedir"Toplantının sonunda teşekkür konuşması yapan Kamil Eşfak Berki de etkinlik dolayısıyla TYB İstanbul Şubesine teşekkür ederek, "Aslında düşünce ve şiir bizim toplumumuzda iç içedir. İmgelenme farklılıkları olabilir. Bu toplumun her insanında, şiir ve düşünce birliktedir. Biri öbürüne tercih edilemez. Toplumun ruhsal hayatı şairler üzerinden yürüyor. Düşünce yazıları da şairlerden geliyor. Mesela Necip Fazıl (Kısakürek), 1943'te Büyük Doğu'yu çıkarırken dünyada kimsenin ilgilenmediği ve yazamadığı şeyleri yazmış bir şairdir." açıklamasını yaptı.Berki, toplumun dağılmayı hak etmediğini kaydederek, "Aydınlar başkalarından nefret etmek için bir şeye yanaşıp sarılamaz. Bu toplumun kültür hayatı bir bütündür. Duyarlılığı bir bütündür. Şairlerde de bunu görüyoruz. Birçok örnek herkesin zihninde canlanabilir." değerlendirmesinde bulundu. Kemal Tahir gibi isimlerin de önemine dikkati çeken Berki, her birinin edebi alanda topluma hizmet ettiğinin altını çizdi."Necip Fazıl'ı çok geç tanıdım"Şair Berki, kaleme aldığı şiir kitaplarında Yahya Kemal Beyatlı 'nın isminin birkaç kez geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Rahmetli anneciğim Yahya Kemal'i çok severdi. Ortaokuldayken günün bütün şairlerinin kitapları varmış. Yahya Kemal'i, Abdülhak Hamit 'i (Tarhan) ve Rıza Tevfik 'i (Bölükbaşı) çok severdi. Ben okula gitmeden önce, annem yemek yaparken ders çalışırdım. Şiirler okurdu hep. En çok da Yahya Kemal'i okurdu. Yahya Kemal, ben 11 yaşındayken içime işledi. Şiirlerimde de birkaç kere zuhur etmiştir." Necip Fazıl Kısakürek 'i ve şiirlerini çok geç tanıdığını, bu nedenle de üzüntülü olduğunu aktaran Berki, onun şiir kitabını okuduktan sonra hayatında keskin bir viraj yaşadığını söyledi.Kamil Eşfak Berki, askerdeyken yanına iki şiir kitabı aldığına dikkati çekerek, "Birisi Sezai Karakoç'un 'Hızırla Kırk Saat', diğeri ise Cahit Zarifoğlu 'nun 'Yedi Güzel Adam'. 6 ay onları sürekli okudum." ifadelerini kullandı.Etkinliğin ardından, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ve TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Berki'ye bir tablo hediye etti.Festival, yarın gerçekleşecek ödül töreninin ardından sona erecek.