Toprağa gömülü 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir TIR garajında yapılan aramada toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışının önlenmesi adına yaptığı çalışmalar kapsamında, Bornova ilçesinde bulunan bir TIR garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu TIR garajına teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, TIR garajına akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. TIR garajında yapılan aramada, garaja gelen kamyon ve TIR'lara akaryakıt ikmali yapılacak şekilde toprak altına gömülmüş bir tankta 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Tanktan boşaltılan 3 bin litre kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, toprağa gömülen tank ise iş makinesi yardımı ile çıkartıldı.Olayla ilgili garajda bulunan biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.