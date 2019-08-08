Haberler» Güncel» Haber

Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu

HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 313 bin 740 uyuşturucu hap ile 37 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

08.08.2019 15:25 Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu


HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 313 bin 740 uyuşturucu hap ile 37 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikte, eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda, toprağa gömülü bir bidon içerisinden çıkarılan çuvalda 313 bin 740 uyuşturucu captagon hap, 100'lük banknotlar halinde 37 bin 500 sahte ABD doları, 50 gram takoz esrar, tabanca ile buna ait 2 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.

- Hatay

Amerika Birleşik Devletleri, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38   Esenyurt'ta yeni aldığı buzdolabı saniyeler içinde çalındı
16:37   Deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı
16:37   Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi
16:36   Metro Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi
16:35   Karadeniz rallisine katılan yatlar Amasra'da
16:35   Pakistan'da otobüs ile çekçek çarpıştı: 9 ölü
16:34   Tunceli'de bazı köylerin boşaltılıp evlerin yıkılacağı iddiası