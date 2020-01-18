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Toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, narkotik köpeklerle bir ev ve bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülen bidonlarda 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

18.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:02Toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı

SAKARYA'nın ilçesinde, narkotik köpeklerle bir ev ve bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülen bidonlarda 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Dokurcun Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı Çakıroğlu Beyler Mahallesi'nde C.T.'ye ait eve baskın düzenledi. İki katlı ev ve tarlada  yapılan aramada 2 tabanca, seri numaraları silinmiş 2 av tüfeği, ve evin çatısında bulunan 4 kavanoz içerisinde esrar ele geçirildi. Evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette bidonlar içerisinde toplam 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. C.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Narkotik, Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: DHA

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