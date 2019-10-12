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Toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Karapınar ilçesinde boş bir arazide kimliği tespit edilemeyen çıplak bir erkek cesedi bulundu.

12.10.2019 16:22Toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
Karapınar ilçesinde boş bir arazide kimliği tespit edilemeyen çıplak bir erkek cesedi bulundu.

İlçenin Nasuhpınarr mevkisinde toprağa gömülü ceset, araziden geçen bir avcı tarafından görüldü. Avcı durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri toprağa gömülü sadece iç çamaşırı olan erkek cesedinin yanında da elbiselerin gömülü olduğunu fark etti.

Cesedin 4-5 ay önce toprağa gömüldüğü ve yaban hayvanları tarafından toprağın açılması sonucu cesedin ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Vücudunun bazı yerleri yaban hayvanları tarafından yenilen cesetle ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Karapınar, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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