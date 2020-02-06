Haberler » Güncel » Toprağa gömülü tank içinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber

Toprağa gömülü tank içinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de toprağa gömülü tank içinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

06.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:50
'de toprağa gömülü tank içinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bir tır garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, toprak altındaki tank içinden garaja gelen, kamyon ve tırlara akaryakıt ikmali yapılacak şekilde hazırlanmış düzenek tespit etti.
Tanktan boşaltılan 3 bin litre kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Toprağa gömülü tank ise kepçe yardımıyla çıkarıldı. Olayla ilgili garajda bulunan biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Toprağa gömülü tank içinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 21:40:44