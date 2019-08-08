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Toprağa gömülü uyuşturucuyu "Rüzgar" buldu

Hatay'da narkotik köpeği "Rüzgar" ile yapılan aramada toprağa gömülü 313 bin 740 adet uyuşturucu hap bulundu.

08.08.2019 13:50 Toprağa gömülü uyuşturucuyu
Hatay'da narkotik köpeği "Rüzgar" ile yapılan aramada toprağa gömülü 313 bin 740 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe Antakya'nın Alaattin Mahallesi'nde bulunan çiftliğe operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği "Rüzgar"ın da katıldığı operasyonda toprağa gömülü halde 313 bin 740 adet uyuşturucu captagon hapı, 50 gram takoz esrar, 375 adet 100'lük sahte ABD doları, 1 tabanca, 38 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 1 adet naylon paketleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 kişi, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından adliyeye sevk edildi. - HATAY

Narkotik, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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