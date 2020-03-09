Toprağa verilen eski yönetici için futbolculardan anlamlı pankart
Çeşme Belediyespor futbolcuları, ölümüyle tüm Çeşme'yi yasa boğan eski yöneticilerinden Mehmet Çağlayık için "Kurupa Mehmet, seni unutmayacağız" pankartı açarak maça çıktı.
09.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:17
Çeşme Belediyespor futbolcuları, ölümüyle tüm Çeşme'yi yasa boğan eski yöneticilerinden Mehmet Çağlayık için "Kurupa Mehmet, seni unutmayacağız" pankartı açarak maça çıktı.
Süper Amatör Lig Güney Grubunda mücadele eden Çeşme Belediyespor futbolcuları, eski yöneticilerinden Mehmet Çağlayık'ın defnedildiği sırada oynadıkları maça "Kurupa Mehmet, seni unutmayacağız" pankartı açarak çıktı. Kulüp yöneticileri ve futbolcular, kulüp yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Çağlayık'ın oğlu Faik Çağlayık'ın da baba acısını paylaştı.
Öte yandan, ligin 21. hafta maçında Balçova Belediye Termalspor'u ağırlayan Çeşme Belediyespor, 2-0 galip gelerek ligin son haftasına 37 puanla 4. sırada girdi. Son haftalarda kaybettiği puanlarla play-off şansını zora sokan Çeşme Belediyespor, elde ettiği galibiyetle play-off'tan kopmadı. Balçova Belediye Termalspor ise aldığı yenilgiyle 37 puanla 5. sıraya geriledi. - İZMİR
Süper Amatör Lig Güney Grubunda mücadele eden Çeşme Belediyespor futbolcuları, eski yöneticilerinden Mehmet Çağlayık'ın defnedildiği sırada oynadıkları maça "Kurupa Mehmet, seni unutmayacağız" pankartı açarak çıktı. Kulüp yöneticileri ve futbolcular, kulüp yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Çağlayık'ın oğlu Faik Çağlayık'ın da baba acısını paylaştı.
Öte yandan, ligin 21. hafta maçında Balçova Belediye Termalspor'u ağırlayan Çeşme Belediyespor, 2-0 galip gelerek ligin son haftasına 37 puanla 4. sırada girdi. Son haftalarda kaybettiği puanlarla play-off şansını zora sokan Çeşme Belediyespor, elde ettiği galibiyetle play-off'tan kopmadı. Balçova Belediye Termalspor ise aldığı yenilgiyle 37 puanla 5. sıraya geriledi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Toprağa verilen eski yönetici için futbolculardan anlamlı pankart
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